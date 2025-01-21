台中市政公園櫻花難開花 全數移植

市政公園種植櫻花樹，多年前曾開花，之後樹種衰弱，已漸少開花。 （市府提供）

2025/01/21 05:30

打造「櫻花大道」 種植10多年 數十棵八重櫻漸衰 改種風鈴木

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政公園原種植數十棵櫻花，有民眾發現最近櫻花樹竟全消失，引發關注；建設局強調，市政公園十多年前開始種植櫻花，因公園底下是大型停車場，覆土淺加上周遭缺遮蔭，樹勢漸衰，雖經多年土壤改善仍無法順利開花，市府景觀植栽委員會決議移植他處，原地改種風鈴木。

請繼續往下閱讀...

專家改良土壤多年 樹勢仍不佳

台中市多年前曾經掀起賞櫻熱，加上山櫻花是市花，不少人熱衷種櫻花，台中與日本各團體交流，也常有捐贈櫻花樹苗種植的活動，市府二○一四年更選市政府與市議會間的市政公園種植八重櫻，希望打造出「櫻花大道」風景。

但受限環境，市政公園的櫻花開花次數屈指可數，近來有民眾發現市政公園的櫻花樹全消失不見，質疑市政公園已是市區難得的賞櫻地點，市府不好好維護，竟直接讓櫻花樹消失「眼不見為淨」。

櫻花樹消失還意外掀起網路論戰，部落客「農藝女孩看世界」注意到市政公園的櫻花消失，發文指出，影響櫻花樹開花的因素有很多，不找專業人士好好養護，竟直接砍掉，「護樹團體人呢」。

護樹團體︰平地太熱早就抗議

台灣護樹團體聯盟回文指出，平地因為天氣太熱了，櫻花幾乎種不好，聯盟早在二○一四年時就不斷抗議，市府根本不理會，市政公園種八重櫻十餘年來陷入樹死、補植惡性輪迴，與其問護樹聯盟，不如大家一起監督櫻花樹移植後續是否妥善養護，還是移到他處仍難逃死亡命運。

建設局長陳大田指出，當初因市花種在市政公園有其意義，也希望透過養護讓樹種「馴化」，因公園底下是停車場，覆土不深又排水不易，加上周邊欠缺遮蔭，櫻花多未能順利開花，多年來雖找學者專家協助土壤改良，樹勢仍然不佳。

陳大田說，經專業評估後決議移植他處，後續補種風鈴木，讓民眾有不同樹花風景可欣賞。

台中市政公園櫻花移植引關注，建設局強調搶救多年未能成功，移植他處改種風鈴木。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法