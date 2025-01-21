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    竹市新春市集明開鑼 滿額贈好禮

    新竹市蛇年新春市集廿二日登場到二月二日，為期十二天邀市民逛舊城區買年貨吃美食。（資料照）

    新竹市蛇年新春市集廿二日登場到二月二日，為期十二天邀市民逛舊城區買年貨吃美食。（資料照）

    2025/01/21 05:30

    為期12天在舊城商圈舉行 即起至2月3日上午6點實施道路管制

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市蛇年新春市集從廿二日到二月二日，為期十二天在舊城商圈舉行，依過往年貨大街市集，活動範圍包括東門街、武昌街、復興路、東前路，營業時間為每天上午八點到晚上十點。市府同步推出「消費滿額贈好禮」活動，民眾只要在活動區域店家消費累積發票或收據滿一千元，就可到市集服務台（華南銀行旁第四攤）兌換精美好禮一份。

    市集至2月2日 每天上午8點到晚上10點

    新春市集廿二日登場，昨天起到二月三日上午六點實施道路管制，包括復興路（文昌街至東門街）、東門街（復興路至中山路）、東前街（東門街至中央路）、武昌街（西門街至文昌街）、北門街（東門街至中山路）實施管制封閉，全時段作為行人徒步區，禁止汽機車通行；廿二日到二月二日每日八時到廿二時，東門街（大同路至復興路）、東前街（大同路至東門街）、平和街（東門街至中山路）、中央路（大同路至東前街）、西門街（西大路至武昌街），僅供行人及機車通行，禁止汽車通行。

    燈會週六登場 2月7至9日辦元宵市集

    新竹過好年『蛇麼都好玩』春節燈會活動，在竹市東門城與護城河周邊舉辦，市府從廿五日起至二月十六日為期廿三天，活動期間除燈光作品展覽之外，還有趣味DIY、元宵市集以及蛇年限量小提燈免費領等多項互動體驗，讓市民與遊客新春期間，在竹市感受濃厚的年節氛圍。

    2月9日元宵晚會 新竹火車站前廣場開唱

    城銷處表示，市府將於二月七至九日在護城河親水公園舉辦元宵市集，二月八日與九日下午兩點起，提供DIY手工搖元宵及彩繪小燈籠等體驗活動（每日限額五百名），並現場發送蛇年限量小提燈（每日限量三千份）。此外，元宵晚會將於二月九日下午五點在新竹火車站前廣場開唱，邀請原子少年U：NUS、吱吱等多名藝人登台演出，陪伴市民歡慶元宵佳節。

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