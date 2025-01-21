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    三義舊活動中心活化 變身客家學堂

    苗栗縣三義鄉原雙湖社區活動中心，因遷建後功成身退，地方人士活化再利用，變身為三叉河客家學堂，成為地方閱讀、藝文學習場所。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣三義鄉原雙湖社區活動中心，因遷建後功成身退，地方人士活化再利用，變身為三叉河客家學堂，成為地方閱讀、藝文學習場所。（記者張勳騰攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉原雙湖社區活動中心，因遷建後功成身退，成為閒置空間，文史工作者彭歲玲返鄉服務，將空間活化再利用，成為地方閱讀、藝文學習場所，變身為三叉河客家學堂，昨由鄉長呂明忠等人主持揭牌啟用儀式，安排地方特色雲火龍等表演；該學堂未來將融入地方創生，打造客語友善環境，成為復振客語推展客家文化據點，行銷三義客家庄，帶動地方發展。

    三叉河（三義鄉舊名）客家學堂外牆，也由油畫班老師鄭淑敏帶領社區油畫班學生進行彩繪，畫出早期三義雕刻產業木雕師傅工作室外觀，呈現出早年村民採茶等生活場景，讓鄉親了解雙湖村過去的發展史。

    三叉河客家學堂昨舉行啟用儀式，地方人士熱鬧慶祝，僑成國小女學生表演在地特色雲火龍，展現力與美，用行動支持客家文化推展與傳承。同時，在地社區油畫班也進行成果展，長者們用畫筆畫出三義地方之美。

    三義鄉土生土長的彭歲玲，長期投入客英雙語有聲書繪本創作，推動客語深根教育，此次也展出她的《雲火龍》、《十六份庄頭傳奇》等繪本創作，希望以三義故事為出發，推展客家文化。

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