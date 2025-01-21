銅鑼炮仗花海公園周邊 施做人行道

2025/01/21 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉公所，於去年鄉內炮仗花公園花季結束撤除交維設施時，漏拆一根固定交通錐的鋼釘，害晨運婦人跌跤手腳骨折，國家賠償對方六十二萬元。公所亡羊補牢，透過內政部國土管理署補助一千六百多萬元經費，改善周邊人行環境，施做實體人行道區隔人車。

鄉公所表示，該計畫獲內政部國土署補助一千六百多萬元，公所自籌二百二十多萬元，於一一九縣道從銅鑼交流道東側引道口至炮仗花海公園約一公里的路段，增設實體人行道，並一併改善炮仗花海公園公廁。改善工程於去年九月啟動，預計今年四月完工，不過因應炮仗花季，公園旁路段及公廁部分，會先於農曆年前完成。

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此外，鄉公所表示，縣府工務處也已擇定炮仗花海公園設置YouBike租賃站點，待公所工程於四月完工後，即可進場設置，未來遊客也能騎乘往返銅鑼火車站或漫遊鄉內田野風光。

銅鑼鄉炮仗花海公園每逢新春花季，炮仗花爬滿整面駁坎，有如黃橙瀑布，綿延約四百公尺，吸引遊客造訪，但公園緊鄰一一九縣道，遊客賞花往往與車爭道，公所過去採行交維措施，規劃賞花廊道，區隔人車。

不料，鄉公所於去年炮仗花季結束，派員撤除交維設施時，漏拆一根用於固定交通錐的鋼釘、凸出路面約五公分，致晨運的黃姓婦人絆倒，左手、左腿骨折，休養三個月，向公所求償。公所召開國家賠償事件處理委員會調處，雙方達成協議，賠償黃婦六十二萬元。

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