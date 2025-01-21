新春交通 台61線竹南、後龍段號誌優化

春節連假分散車流，一月卅一日、二月一日下午實施北上高承載管制。 （警方提供）

2025/01/21 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年農曆春節九天連假，交通部高速公路局為分散車流，國道一號與國道三號於一月卅一日（初三）、二月一日（初四）下午實施北上高承載管制，一月卅一日至二月二日（初三至初五）封閉國三西濱北上匝道，預期台六十一線將湧車流，公路局也配合調整優化台六十一線竹南、後龍段路口交通號誌時相與秒數，並封閉六處橫向路口，減少車流交織，確保主線暢通。

初三至初五 國三西濱北上匝道封閉

苗栗縣內國道一號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道及國道三號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道等十處交流道北向入口，於一月卅一日（初三）、二月一日（初四）下午一點至六點實施高承載管制。一月卅一日至二月二日（初三至初五），每日中午十二點至午夜十二點封閉國三西濱交流道北上匝道。

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減少車流交織 台61線6處平交路口封閉

公路局因應台六十一線湧入車流，規劃台六十一線竹南段至後龍段十二處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，並調整行車管制號誌總週期二百七十秒北上續進，且於一月卅一日至二月二日每日中午十二點至晚間九點封閉台六十一線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗十一線等六處平交路口，減少車流交織情形，確保主線暢通，提高行車速度。

苗栗縣警局表示，另因應台六十一線竹南玄寶大橋改建路段（八十七至一○一公里），在一月卅日（初二）至二月二日（初五）下午兩點至晚間八點，於台一己線與明勝路交岔路口及苗九線海寶活動中心平交道路口等兩處北向派遣義交指揮，請駕駛小心注意。

春節九天連假，交通部高速公路局為分散車流，將於一月卅一日至二月二日封閉國三西濱北上匝道。（警方提供）

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