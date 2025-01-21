環境部氣候變遷署業務費提案凍5成／環團憂心淨零政策延宕 影響碳費推動

台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年政府淨零預算首次達到每年千億以上承諾，但在野黨立委卻以不合理比例，分別凍結國發會7成、氣候署5成的業務費，恐延宕淨零研究、碳費推動等氣候治理。（示意圖，資料照）

2025/01/21 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為達淨零目標，今年政府淨零預算首度超過千億，卻遭在野黨立委提案大砍。環團指出，在野黨立委以不合理比例，提案凍結國發會七成、環境部氣候變遷署五成、二．七億的業務費，恐延宕淨零政策、碳費推動；另立委通過刪減政府補貼台電千億預算，擔憂台電虧損累積，恐不利再生能源推動，試算若台電虧損全由調升電價因應，單次電價漲幅需達五成，恐嚴重衝擊民生。

國發會業務費被凍7成、國環院1.3億

環境部表示，環境部業務費遭立委提案凍結二．七億元，垃圾處理、化學災害預防、資源循環等業務恐難以推進。此外環境部的淨零預算也遭立委提案凍結七千多萬元，恐延宕減碳與淨零轉型相關工作經費；國家環境研究院的預算也遭提案凍結約一．三億多元，恐限制綠領人才培育及污染鑑識技術發展，削弱台灣應對氣候變遷的競爭力。

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台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年中央總預算共計編列一一六一億元，用於淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫，較前一年度增加廿二％。然而檢視立委提案，國民黨黨團以國發會推動淨零轉型進展有限，部分永續發展目標進度落後為由，凍結國發會七成的業務費，勢必影響國發會推動淨零轉型與綠色成長、數位及淨零雙軸轉型產業政策研析等工作。

國民黨團也以「撙節開銷」為由，提案凍結氣候變遷署五成的業務費，氣候署須在今年六月底前完成二八一家企業所提的自主減量計畫審查，九月前完成第三期階段管制目標及部門行動方案，如此高的凍結比例，將導致氣候署無法即時回應國際減碳壓力與國內產業減碳需求。

針對民眾黨立委黃國昌提案刪減、凍結國發會淨零公正轉型預算各五○○萬元，國發會公正轉型委員會六位民間委員、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、綠色公民行動聯盟理事賴偉傑等人共同發出聲明，提案的預算刪減與凍結幅度達原本預算額度三分之一，反而不利於推動公正轉型，建議調降凍結預算比例。不過該提案，昨天仍遭在野黨以人數優勢通過。

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