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    史上第一次業務費被凍結12億 中研院研究員：民眾應思考藍白立委是否適任

    藍白立委大幅刪減政府部門預算，恐讓中央各部門難以運作，由中研院研究人員組成的自由學社發起連署反對。（資料照）

    藍白立委大幅刪減政府部門預算，恐讓中央各部門難以運作，由中研院研究人員組成的自由學社發起連署反對。（資料照）

    2025/01/21 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院業務費昨遭立委凍三成，約十二億元，是該院成立迄今，從未面臨的情況，另外媒體政策及業務宣傳費刪六成、國內外差旅費十五％、設備費刪一億多，攸關智財保障申請的事務費遭砍十五％；中研院研究人員組成的自由學社發起連署，藍白刻意癱瘓政府、弱化國家，呼籲民眾思考這些立委是否適任。

    「刻意癱瘓政府、弱化國家」

    中研院預算中遭刪減較多金額項目為「設備及投資」預算，此部分包括各類修繕工程、研究及節能設備、貴重儀器採購等相關經費，計刪減一億五千多萬元。「一般事務費」預算刪減八千三百餘萬多元，包括院區環境維護、智慧財產權益維護費、學術研究相關之庶務經費項目。

    媒體政策及業務宣傳費遭刪減六成，此部分經費一部分用於院區開放、兒童科普、跨縣市科普演講等活動；另一部分則用於「國際研究生學程」（TIGP）招生及諸多諾貝爾獎級大師演講推廣。

    至於「國內外旅費」、「出國教育訓練費」和「大陸地區旅費」則遭刪減三千三百餘萬元，將影響學術交流合作及田野調查等科研工作等。

    國民黨立委翁曉玲特別提案刪除中研院法律所業務費一成。自由學社指出，僅因該院學者發聲批評立院通過的憲訴法不合理就被報復，意圖殺雞儆猴讓學界噤聲。

    自由學社指出，正常國會為服務人民，會提供充分資源讓政府可正常運作，但現在國會意圖癱瘓政府，希望社會大眾思考這些立委及政黨是否適任。

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