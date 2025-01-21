立委提案刪3.58億預算 交長：人本交通安全亟需宣導 盼立委支持

藍白提案刪減交通部三億五八六○萬六○○○元，交通部長陳世凱表示，其中一筆預算攸關人本交通安全非常重要，盼立委支持。示意圖。（資料照）

2025/01/21 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕藍白大砍今年度中央政府總預算，交通部共被提案刪減三億五八六○萬六○○○元，包括道路交通安全媒體政策及業務宣導費，以及去年○四○三花蓮地震、凱米颱風後，造成的基礎設施災損重置計畫費用。交通部部長陳世凱表示，台灣正處於邁向人本交通的過程，許多觀念需要向民眾宣導，盼立委支持。

二○二五年總預算案之中，立委提案刪減的交通部預算，包括交通部媒體政策及業務宣導費一億三六○萬六○○○元、路政及道安司媒體宣導費五百萬元、台鐵公司營業所需基礎設施重置計畫五千萬元、桃園國際機場公司增資預算兩億元，分別由國民黨立委林思銘、葉元之、民眾黨立委黃國昌提案。

請繼續往下閱讀...

陳世凱昨天受訪表示，所有民眾都會使用到交通，因此交通部預算與民眾權益息息相關，拜託立法院及所有立委支持。

陳世凱特別強調，其中一筆預算攸關人本交通安全，非常重要。他表示，台灣正處於車本交通轉換到人本交通的過程，許多觀念需要向民眾宣導，包括大型車、大客車及小型車的駕駛，用路觀念都必須改變，交通部編列較多預算投入宣導及宣傳，就是希望改變駕駛觀念、保護行人安全，這真的相當重要，拜託立委和各界支持。

台鐵軌道安全提升改凍3000萬

民眾黨立委黃國昌原先提案，針對八．五億元的「台鐵軌道結構安全提升計畫」，刪減五千萬元並凍結五千萬元。民進黨製作圖卡質疑，針對台鐵事故率不滿意，卻刪減預算沒有邏輯，是在沒收鐵道安全，黃國昌曾嗆聲：「這筆預算我刪定了！」不過最後他修改提案內容，改為凍結三千萬元，交通部於三個月內提出專題報告，始得動支。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法