被凍18.36億 教部：儘快協調排解凍案

藍白原本提案凍結教育部預算共125.9億元，立法院院會昨最終通過在野黨提案凍結教育部業務費25％、計12.5億元。（資料照）

2025/01/21 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白原本提案凍結教育部預算共一二五．九億元，經教育部不斷溝通，教育界和教育團體也高度關注下，其中民眾黨提案凍結學前教育六十五．九億元改為主決議，立法院院會昨最終表決通過在野黨提案凍結教育部含所屬共計十八．三六億元，另教育部被刪減共約十七．四八億元。教育部表示，會儘快協調立院排解凍案，讓各教育業務儘量不受影響。

考試院凍結業務費今表決

另外，考試院和所屬部會的業務費被提案凍結，預計今日進行表決，考試院盼最後審查結果不致影響院務正常運作。

請繼續往下閱讀...

國民黨團提案銓敘部業務費凍結五十％，考試院、考選部及保訓會的業務費各凍結卅％，必須向司法及法制委員會提出預算執行情形專案報告，經同意後始得動支。

考試院明年歲出預算編列三億七二九三萬八千元，較今年增加二八六六萬三千元，主要係增列軍公教人員待遇調整等人事費等經費。考試院昨表示，考試院及所屬部會的預算規模原本就極為有限，相關經費攸關文官法制、招募、銓審及訓練等必要事項，歷來編列都很精簡，近日已針對相關提案盡力和國會溝通並有部份成效，希望最後的審查結果不致影響院務正常運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法