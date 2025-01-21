衛福部及所屬單位業務費遭藍白提案凍結30％／醫界、婦團喊話 把人民利益擺政黨之上

藍白大砍衛福部預算，醫界、社福界反彈，向立院喊話「把國家人民的利益擺在政黨的利益之上」。示意圖。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/21 05:30

〔記者林惠琴、陳嘉怡／台北報導〕藍白提案大砍衛福部預算，陸續引發醫學界、社福界反彈，點出不只醫療，社福與心理健康服務都將受衝擊，向立院喊話「把國家人民的利益擺在政黨的利益之上」。

嚴重衝擊脆弱族群支持服務

台北市婦女救援社福事業基金會、台灣婦女團體全聯會、台灣防暴聯盟等聯合聲明指出，部分立委對衛福部預算大幅刪減及凍結，包括刪除推動性騷擾防治法中長程個案計畫的七八七二萬等，恐影響政府推動性別暴力防治工作的整體規劃與執行，也可能對弱勢團體、身心障礙者、失能長輩等脆弱族群在內的受害者支持服務造成嚴重衝擊。

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應合理討論 而非刪到一毛不剩

台灣社會福利總盟指出，目前保留提案影響最大莫過於全數減列衛福部媒體政策及業務宣導費，我國大部分社福服務需民眾提出申請，相關資訊需透過媒體告訴民眾，呼籲立院合理討論，而非刪到一毛不剩。此外，衛福部及所屬單位業務費皆被凍結卅％，恐影響委外辦理作業、採購程序和履約進度。

衛福部次長林靜儀表示，健保宣傳費遭凍刪，可能影響傳達健保給付調整資訊，損害民眾權益，且食藥署政策宣導費被全刪，食藥醫粧管理業務被凍結七．六億元、委辦刪減一．三億元，影響錯假訊息澄清，醫藥品上市供應也會變慢。

台灣社會福利總盟再指，有立委指未積極處理指示藥退場而刪減健保署預算，但指示藥退場，民眾自費會變貴，應凝聚社會共識而非利用健保署不能維修電梯、馬桶及維護建物遂行立委個人期待。

心理健康推廣恐弱化

牙醫師公會全聯會聲明大刪預算對醫療社福相關政策推動造成巨大影響，更對國家未來發展產生全面性衝擊，懇求立院諸公能傾聽民意，務必把國家人民利益擺在政黨利益之上。

台灣精神醫學會、諮商心理師公會全聯會、臨床心理師公會全聯會聯合聲明也指，各國加大投資心理健康，台灣立院卻欲刪減，恐造成心理健康推廣與教育弱化、服務停滯，以及公共心理健康福祉危機等三大影響。尤其新版「精神衛生法」去年十二月上路，正需要充足的經費與資源支持，盼審慎考量。

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