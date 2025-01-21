業務費凍3成 農業部：影響豬肉外銷、勘災／須專案報告才可動支 農漁畜產業協會近期紛紛聲援農業部

藍白立委大砍農業部媒宣費6成，不利宣導防堵非洲豬瘟。（資料照）

2025/01/21 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白主導的立院上週五將農業部媒宣費用大砍六成、約八千五百萬元，並大砍國內外差旅費一億一千兩百萬元，昨又凍結農業部與所屬機關業務費三成，必須到經濟委員會報告後才可動支，農業部長陳駿季昨表示，立院刪減、凍結相關費用，將嚴重影響農民權益與台灣農業發展，連到國外食品展宣傳都要被迫縮小規模。

媒宣費砍6成 影響農業相關產業安全

立院昨審查農業部預算完竣，媒宣費遭砍六成，並規定發包給單一廠商經費不可超過預算五％，陳駿季表示，立院這項規定違反「政府採購法」，也指出台灣農產品要透過宣傳讓海內外民眾了解，防堵非洲豬瘟有賴宣導，病蟲害也需要通知農民儘快執行區域防治，攸關民眾生命財產安全的土石流、山林野火防災宣傳等，都倚賴媒宣經費支應，費用被大幅刪減後，只能降低宣傳頻率，最終被影響的除農民收入，還有一般民眾與農業相關產業的安全。

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國內外差旅費刪1.1億 不利參展、輔導農民

立院刪減農業部所屬機關國外差旅費六成、約三千四百萬元，陳駿季表示，農業部和各國有雙邊合作會議，還代表我國參加國際農業相關組織等，如世界動物衛生組織，該組織今年可能宣布我國要自傳統豬瘟疫區除名，攸關台灣豬外銷，防檢人員需赴國外牧場查驗進口畜產品生產是否符合我國規定，另每年都率團參加東京食品展等指標性農業食品展覽，現在預算遭刪除，只能縮小規模。

農業部所屬機關國內差旅費也被砍兩成、約七千八百萬元，陳駿季表示，農業部所屬十六個試驗單位須到現場直接輔導農民，或舉行座談會、講習會等傳授農民最新技術等，颱風等天災發生後，人員常須連續一週到場勘災，國內差旅費被大刪後，未來相關人員難以到現場協助農民。

農業部的業務費遭凍結三成，必須提專案報告才可動支，陳駿季表示，外界以為還有七成可使用，但產銷履歷等資訊系統維護、產銷履歷查驗、肥料查驗等都以年度計，不可能要廠商先維護八個月，其他四個月的費用未來再動支，另立委若不排農業部到經濟委員會專案報告，該筆預算就難以解凍。農漁畜各產業協會包括養豬、養雞、乳業協會，近期也紛紛聲援農業部。

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