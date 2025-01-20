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    首頁　>　生活

    （新北）占用水溝蓋鋪橡皮墊 害人滑倒骨折

    日前有民眾的母親行經新北市蘆洲區民族路110號前，不慎踩到覆蓋在水溝蓋上的橡皮墊滑倒，導致骨盆閉鎖性骨折。（擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

    日前有民眾的母親行經新北市蘆洲區民族路110號前，不慎踩到覆蓋在水溝蓋上的橡皮墊滑倒，導致骨盆閉鎖性骨折。（擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

    2025/01/20 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕日前有民眾行經新北市蘆洲區民族路一一○號前，不慎踩到覆蓋在水溝蓋上的橡皮墊滑倒，導致骨盆閉鎖性骨折，市議員顏蔚慈要求公所加強巡檢，維護公眾安全。區公所回應，針對水溝占用將加強宣導及巡查。

    蘆洲公所︰加強巡檢及宣導勿違規

    有民眾陳情，指該處水溝蓋上方分別鋪有一層塑膠墊和橡皮墊，兩層材料間因積水變得濕滑，導致母親不慎跌倒受傷。家屬質疑，排水設施鋪設塑膠與橡皮墊不合理，呼籲相關單位檢討，避免類似意外再次發生。

    顏蔚慈表示，近期天氣濕冷，路面積水容易導致公共空間濕滑，增加跌倒風險，對年長者影響尤其嚴重，區公所應優先檢視市民反映的危險區域，盡速處理問題，並加強宣導不要占用公共空間。

    蘆洲區公所表示，水溝屬於公共設施，若有損壞公所將立即處置；接獲民眾通報或清理水溝時，若發現違規堆置物品或占用情形，將通報主管機關要求行為人清除，若無改善將依法告發、清理。此外，行為人堆置放物品而造成民眾受傷，須負法律責任。

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