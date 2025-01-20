萬金杜鵑迎春 新北市府妝點年味

新北市農業局在市府大門口布置萬金杜鵑花藝裝置，展期即日起至二月十四日。（記者賴筱桐攝）

2025/01/20 05:30

〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕農曆春節腳步將近，新北市府邀請國內知名花藝師凌宗湧，攜手萬里、金山地區的青昀苗圃、茂生苗圃、利和苗圃及明山園藝，在市府大樓門口展出花藝裝置作品，展期即日起至二月十四日。

農業局長諶錫輝指出，萬金地區栽培杜鵑花近半世紀，花農傳承至第三代，目前種植規模卅公頃，年產量達六百萬株，提供全台近八成的綠美化杜鵑花苗。

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諶錫輝說，杜鵑花的花語為「鴻運高照」、「永遠屬於你」，象徵美好、吉祥與繁榮，此次展覽打造小木屋，搭配平戶、西洋、皋月、久留米等四大杜鵑品種，並搭配紅燈籠、春聯增添年節氣氛，夜間也會點燈，襯托美麗風采。

二○二五年萬金杜鵑花展將擴大展區，從萬里瑪鋉溪畔觀光公園及瑪鋉運動公園延伸至金山中山溫泉公園，展期二月廿七日起至三月卅日，有跨界藝術家與花農合作布展，將邀請十組專業花藝及景觀團隊，打造花藝作品。

另外，藝術家李仁杰即日起到二月廿四日在鶯歌區公所舉辦「花語．心境—李仁杰師生聯展」，以「天地有大美，人生活其間」為主題展出創作，作品涵蓋花卉、景物、心境等多元主題。

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