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    新北公費流感疫苗剩7萬劑 進社區接種

    新北公費流感疫苗剩約7萬劑，提供民眾接種至疫苗用罄為止。（記者羅國嘉攝）

    新北公費流感疫苗剩約7萬劑，提供民眾接種至疫苗用罄為止。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/20 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕公費流感疫苗元旦起開放全民接種，新北市衛生局表示，目前新北公費流感疫苗剩餘約七萬劑，提供全國滿六個月以上尚未接種民眾施打，數量至疫苗用罄為止；此外，新冠JN.1疫苗有二種廠牌可供選擇，分別為莫德納提供滿六個月以上民眾接種、Novavax提供滿十二歲以上民眾接種，市府協調廿九區衛生所及七百家合約醫療院所提供隨到隨打服務，並持續開設社區接種站。

    新冠疫苗 2種廠牌可選擇

    衛生局長陳潤秋指出，歲末年初大型活動多，且春節連續假期即將來臨，國內、外探親旅遊頻繁，加上國際間日本及韓國的流感疫情驟升，增加呼吸道病毒感染風險，呼籲民眾儘速完成流感及新冠疫苗接種，並落實個人防疫措施，勤洗手、有症狀自主戴口罩、生病在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人及朋友。

    衛生局疾病管制科長王美華表示，為使流感及新冠疫苗接種便利，市府協調廿九區衛生所及七百家合約醫療院所，提供隨到隨打服務，也持續開設社區接種站，符合資格的民眾可攜帶健保卡接種疫苗，更多設站場次、假日診及夜間診等資訊，可上衛生局官網查詢。

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