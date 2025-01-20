（新北）颱風破壞 新店和美山步道整修升級

新店和美山步道受颱風重創，目前廿餘處已修復完成。（新北市議員陳乃瑜提供）

2025/01/20 05:30

木棧板已改善20餘處 將再修補欄杆、移除倒木、優化設施

〔記者陳奕劭、翁聿煌／新北報導〕新北市新店區和美山步道是知名爬山景點，有民眾發現，去年十月底疑受康芮颱風影響，步道設施殘破不堪，恐有安全疑慮。新店區公所回應，已改善木棧道破損二十餘處，市府觀光旅遊局將協助改善沿線並升級；觀旅局表示，今年預計修繕中和烘爐地、土城桐花公園、平溪望古嶺腳等十個步道。

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烘爐地、望古嶺腳等10步道 也將修繕

市議員陳乃瑜指出，和美山步道老少咸宜，絕佳視野可飽覽碧潭美景，春夏之際是觀賞螢火蟲的熱門景點，但去年歷經康芮颱風侵襲，災後滿目瘡痍，當地步道破損、柵欄被壓壞，且土丘被沖刷、大樹橫亙，民眾行走若一時疏忽，恐跌落山谷，造成生命危險，她邀集相關單位會勘並督促改善。

新店區公所表示，已改善完成木棧道的棧板破損二十餘處，現況無立即性危險，可供民眾通行，後續由觀旅局協助改善步道沿線欄杆與樹木倒塌，並優化設施。

觀旅局說明，除了新店區和美山步道外，今年預計修繕土城桐花公園天上山、平溪望古嶺腳、瑞芳金字碑、雙溪貂山、中和烘爐地、金山大路嵌、萬里野柳里、三峽紫微環山、坪林闊瀨和水柳腳等十個步道。

淡蘭古道數位遊升級 沉浸式體驗

另外，觀旅局長楊宗珉表示，淡蘭古道是承載百年歷史的重要山徑，即日起推出全新數位建模系統，不僅是虛擬導覽平台，也是連結歷史與科技的創新橋梁，有別於一般線上導覽，採用超高解析全景並結合數位孿生技術，在指定場域使用者可自由切換視角，細微觀察每一處景點細節，帶領遊客欣賞淡蘭古道的文化底蘊與自然之美。

他說，這次建置的淡蘭古道北、中、南三條路線各具特色，無論是金字碑古道的歷史遺跡、坪溪古道的幽靜溪流，或是四堵古道後段的茂密山林，都能透過系統完整呈現，內容加入在地動植物生態解說及步道歷史文化介紹，搭配環境音效及AI語音導覽，提供中、英、日、韓四種語言，打造不用出門也能在家登山的沉浸式體驗。

民眾可上「新北市觀光旅遊網」查詢資訊或掃描QR Code體驗。

新店和美山步道受颱風重創，步道中間有空隙。（新北市議員陳乃瑜提供）

被連根拔起的大樹卡在步道中間，枝幹綁著「請盡速通過」的標示。（新北市議員陳乃瑜提供）

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