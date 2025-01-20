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    蘇澳文化國中直笛團 表演籌參賽旅費

    蘇澳文化國中直笛團最近參與企業尾牙演出，藉此訓練台風並籌措赴日旅費，精彩表演贏得滿堂彩。（文化國中提供）

    蘇澳文化國中直笛團最近參與企業尾牙演出，藉此訓練台風並籌措赴日旅費，精彩表演贏得滿堂彩。（文化國中提供）

    2025/01/20 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳文化國中的直笛團，去年榮獲全國賽的冠軍，二月將代表台灣參加第五屆日本大阪國際木笛大賽，與各國樂團同台較勁，因出國比賽需要經費，直笛團的學生最近參與企業尾牙演出，訓練台風也籌措旅費，精彩表演贏得滿堂彩。

    全國賽摘冠 下月赴日挑戰國際賽

    在二○○七年創團的蘇澳文化國中直笛團，在老師謝玉珍的指導下，結合校友、家長及社區資源，讓地處偏鄉的孩子也能接受專業的音樂訓練，因而成為音樂賽的常勝軍，創團十八年已兩度赴日參賽，其中一次在二○○九年奪得全日本直笛大賽最高榮譽「花村賞」，去年三月在全國中小學音樂比賽直笛合奏組也獲得特優第一名，預計二月八日第三度前往日本比賽。

    創團18年屢獲獎 曾奪日本花村賞

    蘇澳文化國中的直笛團共有五十九名團員，此行有三十二人隨團出國，外加七位帶團的師長，合計三十九人，五天四夜的團費估計需要一七二萬元，團員自行負擔七十二萬元，校方盼措籌一百萬元，目前籌到七十萬元，尚有三十萬元的缺口。

    偏鄉孩子弱勢多 團費還缺30萬元

    蘇澳文化國中校友、立達國際電子公司董事長王立民，獲知學弟妹要赴日比賽，邀請母校直笛團在立達電子尾牙餐會表演及募款，十七日晚上在礁溪寒沐酒店會場，直笛團吹奏去年世界棒球十二強賽台灣隊應援曲「台灣尚勇」時，掀起活動高潮，與會來賓預祝學生們再創佳績。

    校長李哲榮說，直笛團的成員中，單親、隔代教養、原住民、新住民、低收入戶學生占六十％，感謝校友會蔡惠玉女士等人的大力支持，協助購置直笛樂器等，讓樂團日益茁壯，一圓偏鄉孩子的音樂夢。

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