鹿草元宵放火馬 施放高空煙火秀

鹿草圓山宮的放火馬儀式，將於元宵節晚間登場，昨廟方將火馬迎回廟裡。（記者林宜樟攝）

2025/01/20 05:30

21隻火馬已安放圓山宮廟前廣場 春節期間可參觀

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉圓山宮清代時開始的放火馬儀式，是嘉義地區罕見宗教民俗，在中斷近六十年後於二○二一年重新舉辦，每年農曆一月十五日元宵節晚間登場，今年更結合高空煙火秀，發展宗教觀光；廟方昨進行迎接火馬儀式，將二十一隻大、中、小火馬迎至廟前廣場，農曆大年初一將舉辦火馬手作DIY，傳承宗教文化特色。

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年初一辦火馬手作、乞平安龜

圓山宮主委陳昱良、鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草鄉代表會主席施坤霖、縣議員詹琬蓁、黃惠汝、賴瓊如、江佩曄等昨到鹿草國中將火馬迎回安放，許多家戶沿路施放鞭炮，進行祭拜，祈求國泰民安。

陳昱良說，圓山宮主祀王孫大使公，放火馬是當地自清代開始進行的除疫儀式，早期是因民眾為祈福、消災解厄、除疫、晉財而辦，廟方請製作醮紙、王船的台南市法師王明賢製作十二隻小火馬、五隻中火馬及四隻大火馬，安放在廟前廣場，讓民眾於農曆春節期間參觀祈福。

副主委黃聖軒說，今年準備一百份火馬DIY材料，民眾可認購製作，藉由手作過程更瞭解火馬文化，完成後會與火馬一同火化，祈福消災；大年初一還有求乞平安龜、發財金、鑽轎底、吃平安圓、丁酒等活動，讓民眾歡喜過新年。

2/10王孫大使公遶境馬稠後祈福

黃聖軒說，農曆一月十三日（國曆二月十日）王孫大使公出巡遶境，將到馬稠後產業園區為園區祈福，庇佑廠商生意興隆，當天有一場小型放火馬儀式，元宵節（國曆二月十二日）當晚進行放火馬儀式，還有擲炮台拿大獎活動，搭配高空煙火秀，歡迎民眾一同參與。

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