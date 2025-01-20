為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鹿草元宵放火馬 施放高空煙火秀

    鹿草圓山宮的放火馬儀式，將於元宵節晚間登場，昨廟方將火馬迎回廟裡。（記者林宜樟攝）

    鹿草圓山宮的放火馬儀式，將於元宵節晚間登場，昨廟方將火馬迎回廟裡。（記者林宜樟攝）

    2025/01/20 05:30

    21隻火馬已安放圓山宮廟前廣場 春節期間可參觀

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉圓山宮清代時開始的放火馬儀式，是嘉義地區罕見宗教民俗，在中斷近六十年後於二○二一年重新舉辦，每年農曆一月十五日元宵節晚間登場，今年更結合高空煙火秀，發展宗教觀光；廟方昨進行迎接火馬儀式，將二十一隻大、中、小火馬迎至廟前廣場，農曆大年初一將舉辦火馬手作DIY，傳承宗教文化特色。

    年初一辦火馬手作、乞平安龜

    圓山宮主委陳昱良、鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草鄉代表會主席施坤霖、縣議員詹琬蓁、黃惠汝、賴瓊如、江佩曄等昨到鹿草國中將火馬迎回安放，許多家戶沿路施放鞭炮，進行祭拜，祈求國泰民安。

    陳昱良說，圓山宮主祀王孫大使公，放火馬是當地自清代開始進行的除疫儀式，早期是因民眾為祈福、消災解厄、除疫、晉財而辦，廟方請製作醮紙、王船的台南市法師王明賢製作十二隻小火馬、五隻中火馬及四隻大火馬，安放在廟前廣場，讓民眾於農曆春節期間參觀祈福。

    副主委黃聖軒說，今年準備一百份火馬DIY材料，民眾可認購製作，藉由手作過程更瞭解火馬文化，完成後會與火馬一同火化，祈福消災；大年初一還有求乞平安龜、發財金、鑽轎底、吃平安圓、丁酒等活動，讓民眾歡喜過新年。

    2/10王孫大使公遶境馬稠後祈福

    黃聖軒說，農曆一月十三日（國曆二月十日）王孫大使公出巡遶境，將到馬稠後產業園區為園區祈福，庇佑廠商生意興隆，當天有一場小型放火馬儀式，元宵節（國曆二月十二日）當晚進行放火馬儀式，還有擲炮台拿大獎活動，搭配高空煙火秀，歡迎民眾一同參與。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播