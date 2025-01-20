「土豆鳥」數量普查 雲林逾1.3萬隻

今年觀察全國土豆鳥數量超過1.6萬隻、雲林逾1.3萬隻，令鳥友們驚喜。（吳崇漢提供）

2025/01/20 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣野鳥學會、農業部生物多樣研究所（簡稱生多所）昨在水林鄉誠正國小舉辦小辮鴴（土豆鳥）普查，全國各地鳥友及志工參與，普查結果全國數量為一萬六○二九隻，雲林縣有一萬三八二九隻，雙創歷年新高，鳥友驚喜萬分。

小辮鴴來台度冬 元長鄉最多

小辮鴴每年十一月至隔年二月飛至台灣度冬，中部平原農耕區為主要度冬地，因逢雲林縣花生（土豆）採收期，收成後農民引水灌溉，水田為小辮鴴覓食地，因而被稱為「土豆鳥」；雲林縣野鳥學會二○○九年起推動縣內土豆鳥普查，二○一二年生多所加入，將範圍擴大其他縣市，盼精準掌握來台度冬的族群，已邁入第十七年。

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昨各地志工觀察，雲林有一萬三八二九隻、彰化一六五一隻、嘉義三二八隻、台中一四六隻、宜蘭七十一隻、花蓮四隻，全國總數較去年增二九一七隻，雲林縣增三一○九隻，被稱為「土豆鳥故鄉」的元長鄉，觀測到六○二七隻。

雲林縣野鳥學會理事吳崇漢表示，土豆鳥約九成選在雲林度冬，可能因當地多農田，土壤內有蚯蚓、蟲等，地形較平坦，環境適合度冬。

生多所生態性經營組長林瑞興表示，小辮鴴有別於其牠冬候鳥，出沒地點常在農村旁，易觀測，經十多年普查，不少農民跟著關心生態；林業及自然保育署南投分署長李政賢說，林保署補助縣府及學會辦普查，近年將小辮鴴列為保育關注物種，將持續運用調查數據，研擬保育策略。

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