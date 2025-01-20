虎頭埤遊憩新設施 台南走春亮點

柳營德元埤春節推「過年玩水發大財，錢水裝滿船」玩法，帶遊客划獨木舟，體驗年節特別「財氣」。（記者楊金城攝）

2025/01/20 05:30

東岸探索露營區、南岸三粒亭廣場、水岸步道開放啟用

〔記者劉婉君、楊金城／台南報導〕新化虎頭埤風景區有「台南後花園」美稱，「虎埤泛月」曾是南瀛八大景之一，南市府斥資七千萬元、歷經二年整修東岸探索露營區、南岸三粒亭廣場等遊憩設施開放啟用，為台南走春新添旅遊亮點，後續將再投入二．二億改造經費。

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「虎埤泛月」曾列南瀛八大景

虎頭埤為台灣第一座水庫，市府獲前瞻計畫補助，利用虎頭埤既有的山水地形及節點，打造探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場，遊客沿水岸步道欣賞湖光水色，並加強相關的無障礙環境。

探索露營區因環境髒亂且被樹林遮蔽，之前少有遊客，因應國內露營風，重新整理後可提供帳篷或露營車露營。

無障礙設施開箱 脊髓損傷協會肯定

南市觀旅局昨天邀請台南市無障礙協會理事長林昭坤、台南市脊髓損傷協會理事長歐國欽等人前往虎頭埤開箱相關無障礙設施，相當滿意，並建議未來增設無障礙的釣魚區與露營區。

台南市長黃偉哲說，虎頭埤歷史超過一五○年，市府與西拉雅國家風景區管理處合作，優化周邊設施，帶動新化觀光發展，歡迎民眾在春節到虎頭埤走春。

南市觀旅局局長林國華表示，後續將再投入二．二億元，展開舊露營區衛浴、廁所等全面性整修，改善吊橋咖啡屋、無障礙步道串聯，預計二○二七年底前完成。

柳營德元埤、官田葫蘆埤 有表演和市集

此外，柳營德元埤、官田葫蘆埤在春節推出「雙埤迎春」活動，有音樂表演和市集等，歡迎遊客來走春，感受滿滿年味。德元埤荷蘭村從一月廿九日（年初一）至二月二日（初五），每日有街藝表演、市集，並有「過年玩水發大財，錢水裝滿船」的玩法，帶遊客划獨木舟，體驗年節的特別「財氣」，每人三百元，初三、初四下午二點挑戰尋找園區中的「毛獸」和「特攝騎士」互動玩遊戲。葫蘆埤年初二至初五也是熱鬧滾滾，有音樂與魔幻雜耍表演。

春節專區#春節天氣旅遊

台南新化「虎埤泛月」三粒亭廣場、水岸步道、探索露營區等新亮點開箱。（記者劉婉君攝）

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