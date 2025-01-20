平鎮運動公園遊戲場 啟用首週設施破損

桃園平鎮運動公園改善後啟用首週，各遊戲場出現爆滿人潮。（記者李容萍攝）

2025/01/20 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資近九千萬元，在台六六快速道路與國道一號橋下進行平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程，本月十三日熱鬧啟用，這處全齡皆可使用的自然探索遊戲場啟用首週，吸引大批人潮前往各遊戲區遊玩，但有家長質疑，部分遊戲設施出現破損、裂縫，擔心有危險，居民也抱怨周邊道路違停嚴重。市府工務局回應，因為人潮集中使用造成部分設施毀損，已要求廠商儘速處理，並將與相關單位會勘改善停車問題。

工務局：請廠商派員現場處理

市議員王珮毓表示，接到很多家長反映，兒童滑草場草皮破損、盪鞦韆有裂縫，擔心孩子遊戲時會有危險；另方面，公園停車空間不足，民眾亂停車，往公園道路進出常常塞車，造成居民出入不便，市府應妥善規劃交通動線和停車需求，週休假日應派員巡視、疏導。

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工務局回應，平鎮運動公園遊戲場設施都符合國家標準CNS規定，滑草區、鞦韆設施檢驗合格才開放，研判可能人潮過量或不當使用，才造成草皮裸露損壞，將盡速修復，至於鞦韆縫隙是施工冷縫設計，安全無虞，工務局已要求業者派員駐守現場處理，同時改善交通畫線、停車問題。

因應寒假、年假 警加強取締違停

平鎮警分局表示，累計已開出近四十張違停罰單，因應寒假、春節連假，將持續派員加強疏導車流以及違規取締。

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