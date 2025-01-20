桃園航空城安置宅 拚4月分批點交

桃園航空城安置住宅進入工程驗收及申請使用執照審查階段，圖為鄰近高鐵桃園站的A18基地，極受安置戶青睞。（桃園市住宅處提供）

2025/01/20 05:30

地方盼加速交屋與工程品質兼顧 五大管線及公設一併到位

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城安置街廓開始進行土地點交作業，委由桃園市政府興建的安置住宅，進入全區工程驗收並陸續申請使用執照審查階段。住宅發展處表示，力拚四月開始分批辦理民眾驗屋、產權登記及移轉過戶；地方人士認為，安置住宅加速交屋是好事，但要兼顧工程品質，五大管線及公共設施也要一併到位。

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鄰近高鐵站、機捷坑口站 最搶手

航空城安置住宅分布在四大基地，包括蛋白區A18、A11、G17及蛋黃區街廓，其中，以鄰近高鐵桃園站的A18基地、鄰近機場捷運坑口站的A11基地最受安置戶青睞，中、大坪數的房型也相對搶手。

住宅處指出，住宅處代辦興建一八四五戶安置住宅，目前已配售一四○四戶，正進行工程收尾、驗收、使照勘驗階段，預計三月底前可全數取得使用執照，四月份分批安排民眾驗屋、交屋。

住宅處長邱英哲表示，為協助未來住戶社區維運，已比照市面建案的物業管理運作模式，委由專業的物業管理公司，協助住戶從買房、入住到成立管委會，受理諮詢、協助管理社區，讓社區可以及早運作。

委託專業物管公司 協助社區維運

大園區市議員徐其萬指出，市府趕進度點交安置住宅並讓民眾逐戶驗屋是好事，但驗屋點交過程所發現的任何缺失，市府務必督促廠商落實改善，不可為了趕交屋就忽視，應該給一個緩衝的時間，避免以往大竹社會住宅民眾入住才發現下雨天會漏水、門窗損壞等狀況重演；另外，電氣、電信、自來水、污水、瓦斯五大管線及相關公共設施都要一併到位，提供住戶基本的生活機能。

住戶辦理貸款 民代建議專案處理

市議員游吾和表示，安置住宅趕進度仍要顧及品質，過去他曾點出包括磁磚接縫問題要符合現代潮流、浴室防潮設備務必做好、牆壁粉刷做到位避免坑洞及起泡問題、地下室不能出現漏水等，管線及公共設施也都要一併完成，最重要的是貸款問題，隨著安置街廓土地加上安置住宅點交，農會很難全數承擔住戶興建及買屋貸款，不少住戶還卡在貸款，市府雖稱另提供十二家金融機構，但也是一個平台而已，建議以專案方式協助住戶解決貸款問題。

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