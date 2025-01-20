漏拆1鋼釘害婦跌倒手腳骨折 國賠62萬

銅鑼環保公園炮仗花景點。（資料照）

2025/01/20 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉環保公園是知名的炮仗花賞花景點，但鄉公所於去年花季結束撤除交維設施時，漏拆一根固定交通錐的鋼釘，害一名晨運婦人跌跤手腳骨折，公所自知理虧，召開國家賠償事件處理委員會調處，雙方達成協議，賠償婦人六十二萬。

銅鑼炮仗花景點 拆交維設施疏失

環保公園每逢新春炮仗花開，炮仗花爬滿整面駁坎，有如黃橙瀑布，綿延約四百公尺，吸引遊客造訪。因炮仗花牆緊鄰苗一一九縣道，鄉公所向縣府申請苗一一九縣道路外施設交通錐並以連桿串連，規劃為長約三百五十公尺的賞花廊道，並考量交通錐可能受強風或車輛碰撞傾倒、位移，把交通錐用鋼釘固定。

請繼續往下閱讀...

去年四月三日炮仗花季結束，公所派員將相關交維設施撤除；隔天，晨運的黃姓婦人被一根凸出路面約五公分的鋼釘絆倒，左手、左腿骨折，休養三個月。黃婦主張因公所疏失害她跌倒受傷，求償醫療住院費、居家看護費及精神慰撫，共計六十九萬餘元。

銅鑼鄉公所調查，自知理虧，召開國家賠償事件處理委員會調處，雙方達成協議，由公所賠償黃婦六十二萬元。因銅鑼鄉公所過去對於民眾請求國家賠償項目預算僅編列兩萬元，鄉公所於去年底臨時會提案墊付並追加預算，由代表會表決通過。

銅鑼環保公園炮仗花景點，去年撤交維設施時漏拆1根鋼釘，害婦人跌倒骨折。（記者彭健禮翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法