竹南火車站東站建地下停車場 4月開工

竹南火車站周邊停車一位難求，東站平面停車場將改建為地下停車場，規劃470個汽機車位，預計4月開工。（資料照）

2025/01/20 05:30

總經費4.2億 規劃470個汽機車位 明年底前完工

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵竹南火車站是苗栗縣苗北四鄉鎮市逾廿一萬人口的唯一鐵道公共運輸系統吞吐口，周邊停車空間不足，獲交通部公路局補助二．七七億元，加上地方自籌一．四三億元，將現行東站平面停車場改建為地下停車場，共規劃四百七十個汽機車位，目前正進行建築物基地鑽探作業，預計四月開工、明年底前完工。

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苗北逾21萬人口 通勤族多

苗北地區的竹南鎮有九萬六百多人，毗鄰的頭份市有十萬七千多人，加上三灣鄉五千八百人，南庄鄉八千六百多人，四鄉鎮市計廿一萬餘人口，要就近搭乘火車，唯有竹南火車站；長期以來，隨著頭份、竹南地區人口增長，通學通勤者眾，使得火車站周邊停車一位難求。

竹南鎮公所為解決停車難題，規劃利用火車站東站南側公所現有的平面停車場改建為地下停車場，並透過立委陳超明向中央爭取，獲交通部公路局同意補助二．七七億元，加上地方自籌一．四三億元，總經費四．二億元。

竹南鎮公所表示，東站停車場基地面積約一千八百九十九坪，規劃新建的地下停車場為地下兩層設計，可提供一百八十五輛汽車停車位、二百八十五輛機車停車位，工程標於去年十一月底標出，廠商現展開建築物基地鑽探作業，預計今年四月開工、明年底前完工，可望改善竹南火車站周邊停車位一位難求的情形。

平面採簡易公園 保留空間

鎮公所說，因此案以「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」開闢，未來地下停車場完工後，平面採簡易公園規劃，保留未來向上發展空間，可做商場等多功能用途使用。

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