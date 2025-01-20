高雄大社推廣「三寶」 促銷蜜棗

蜜棗進入盛產期，今年因颱風產量減少。（記者洪臣宏攝）

2025/01/20 05:30

〔記者洪臣宏、蘇福男／高雄報導〕高雄蜜棗進入盛產期，高雄市長陳其邁昨天參加大社三寶意象推廣活動，推銷大社三寶牛奶、芭樂及蜜棗，陳其邁指出，去年受到颱風影響，蜜棗產量極少，民眾下手要快，錯過就得再等一年。

大社三寶活動辦理至今已逾十年，蜜棗禮盒是民眾春節喜愛的伴手禮，陳其邁表示，大社蜜棗水分飽滿、香甜可口，而且富含維他命C，不僅對身體健康有助益，想要養顏美容，吃蜜棗就對了。

請繼續往下閱讀...

陳其邁也分享大社周遭景點，包括觀音山、觀音湖等風景區相當適合一日遊，也可以順遊大樹、舊鐵道園區、佛光山、東九區及旗山等觀光路線，體驗高雄的好山好水。

大社三寶意象推廣活動首度結合在地人文藝術，邀請大社區國中小的學子、觀音山藝術協會的藝術家以及大社獅子會，親手繪製燈籠懸掛三角公園，展出至元宵節。

此外，高雄市府農業局與美濃區、杉林區公所連手規劃五十七公頃花海，共八大花區，種植向日葵、百日草及大波斯菊等花草，已陸續綻放，春節連假為最佳賞花期，市長陳其邁昨天與立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及地方仕紳們，為美濃花區熱鬧開園揭開序幕，歡迎民眾來賞花走春。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法