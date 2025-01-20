萬山岩雕群考古遺址 千年之謎未解

萬山岩雕岩體佈滿人像紋、人臉紋、同心圓圈狀紋和漩渦紋等雕刻圖案，發現至今近半世紀，學術界仍無法解開謎團。（記者蘇福男攝）

2025/01/20 05:30

分布魯凱族下三社群萬山社傳統領域 岩體雕滿人像、同心圓和漩渦紋等

記者蘇福男／專題報導

隱身在中央山脈崇山峻嶺的「國定萬山岩雕群考古遺址」，是台灣目前唯一發現的史前岩雕遺址，也是全世界最大單體岩雕，岩體佈滿人像紋、同心圓圈狀紋和漩渦紋等雕刻圖案，有如《外星人的密碼》，半世紀來仍未解開這個千年密碼。

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位於茂林濁口溪上游逾千公尺深山

萬山岩雕群考古遺址位於高雄市茂林區濁口溪上游、海拔約一千至一千四百公尺的深山，位置相當隱蔽，人煙罕至，是魯凱族下三社群萬山社的傳統領域，目前區內已發現四處十四座具有紋樣雕刻的岩體。

一九七八年由高業榮公諸於世

首度對外發表萬山岩雕的發現者高業榮，一九七二年任教於屏東師專時，聽聞茂林鄉萬山原住民學生轉述，傳說舊萬山上有顆雕刻花紋的石頭，與「吃蛇的女人」神話故事有關，引起高業榮的好奇，一九七八年由萬山原住民帶路，果真找到傳說中的岩雕。

當時聽說有不肖商人意圖盜採岩雕，高業榮不得已對外披露萬山岩雕的發現，引起政府的高度重視，才讓商人打退堂鼓。

一九八九年內政部史蹟評鑑小組勘察後，將「萬山岩雕」指定為國家第三級古蹟，二○○八年文化部重新指定為「國定萬山岩雕群遺址」，二○一六年重新公告為「國定萬山岩雕群考古遺址」，是台灣唯一史前岩雕類文化資產。

高市文化局表示，萬山岩雕四處岩體名稱皆以魯凱族語發音，分別為孤巴察峨、祖布里里、莎娜奇勒娥和大軋拉烏，其中，最早發現的孤巴察峨，岩雕本體最大且圖像、符號最為豐富；莎娜奇勒娥因位置偏遠、最難到達；大軋拉烏則陸續發現十處岩雕，是岩體數量最多的岩雕。

二十年來，文化部先後委託成功大學、金門大學等單位，針對岩雕所在林區、位置、岩雕圖形、岩雕現況和周遭石板屋遺構，進行基礎田野調查和3D雷射掃描建置數位化資料。

已發現四處十四座具雕刻岩體

目前大軋拉烏的考古研究，初步研判有距今約四千年左右（新石器時代中期）的細繩紋陶文化、距今一千三百至八百年的金屬器時代，但萬山岩雕的確切雕刻年代，以及圖形和紋樣的意義，仍是個謎。

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