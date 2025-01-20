拚垃圾減量 屏東將補助家用廚餘機

資源回收車為垃圾減量利器，屏東縣政府今年將補助各公所添購。（記者羅欣貞攝）

2025/01/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕拚垃圾減量，提高資源回收率，屏東縣政府昨宣布，除將補助各鄉鎮公所共採購三十四輛資源回收車外，並以家戶為單位補助家用廚餘機，預計補助四成、最高不超過六千元，春節過後將公布補助計畫。

預計補助四成 最高不超過六千元

屏縣二○二三年資源回收率五○．五％，遠低於全國平均值六○．三％；環保局表示，為達成資源循環零廢棄的目標，縣府去年八月起與各公所清潔隊強力執行垃圾破袋檢查，垃圾分類合格率從去年上半年度的四十七％提升到目前七十五％。

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縣長周春米昨天在里港國中主持全縣年終大掃除誓師大會上宣布，今年將補助各鄉鎮公所共採購三十四輛資源回收車，由環境部核定一千八百萬元，加上縣府自籌款共四千三百萬元，盼解決資源回收車量能不足問題。

周春米並指出，在廚餘處理工作上，縣府為解決垃圾過量問題，減輕焚化爐負擔，除已採購三萬個瀝水廚餘桶免費發送給民眾外，也將補助家戶購買家用廚餘機，呼籲縣民共同為垃圾減量努力。

環保局表示，家戶廚餘機補助辦法及金額將在春節後公佈，預計補助四成、最高不超過六千元，希望民眾在生活中養成良好的垃圾分類習慣，確保資源回收物、廚餘能夠確實進入資源循環體系，避免資源錯置情形。

也補助各公所採購卅四輛回收車

春節將至，縣府訂定二十一至二十七日為屏東縣清潔週，邀請家戶同步進行大掃除，昨天年終大掃除誓師大會，由縣長周春米帶領來自屏北地區九如、高樹、里港及鹽埔等屏北四鄉八百名志工進行掃街。

環保局呼籲，大掃除範圍不僅限於家庭，應涵蓋社區及公共空間，家中如有不要的大型家具應事先向清潔隊預約再搬出，垃圾請配合居住所在地清潔隊的垃圾停收及恢復清運時間，避免造成髒亂。

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