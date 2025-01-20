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    基隆聯宏社區都更 爭取提高容積

    基隆市政府將仁愛區聯宏社區列為危險建物，為加速推動都更，將參考新北市經驗。（資料照）

    基隆市政府將仁愛區聯宏社區列為危險建物，為加速推動都更，將參考新北市經驗。（資料照）

    2025/01/20 05:30

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕在去年○四○三的花蓮強震後，基隆市政府將仁愛區聯宏社區列為危險建物，已貼黃單納入列管，市府都市發展處長謝孝昆指出，為加速推動都市更新，市府專案都更辦公室已進駐社區，由於基隆市容積率的限制，今年參考新北市經驗，研擬推動「都市危險建築物重建專案計畫」，盼加速都更作業。

    基隆市府統計，全市屋齡在卅年以上的房屋高達四十八％，推動都更有急迫性，市府去年成立專案都更辦公室，目前安樂區的安樂一期國宅都更案已完成招商，信義市場都更案也在進行中。

    聯宏社區在去年花蓮強震後，地下室鋼筋裸露、外牆龜裂加劇，該社區占地約二千三百多坪，有二八四戶，已有八成住戶簽署都市更新意願書，但依《都市計畫法台灣省施行細則》辦理容積率計算，基準容積率上限為四八○％，容積獎勵上限僅五十％，許多居民不滿為何無法像台北市，針對海砂屋提供額外的三十％容積獎勵？對此，謝孝昆解釋說，基隆是省轄市，法規限制無法與直轄市的台北相比。

    謝孝昆表示，聯宏社區有急迫的危險性，市府正參考新北市推動危老建築專案的經驗，藉由建照與都審流程精進、容積移轉代金機制等提升容積獎勵，加速都更的腳步；另外，市府將於四至五月舉辦社區座談，提升居民與不動產業者對都更計畫的參與意願。

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