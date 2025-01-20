探索館納入台北城博物館 後年完工

台北探索館過去展示台北市重要歷史與文化展示地，已在去年底結束營運。（觀傳局提供）

2025/01/20 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕位於台北市政府內的台北探索館原本展示台北市重要歷史與文化，在營運廿二年後，於去年底結束營運。台北市政府已將台北探索館規劃列入市政大樓延壽計畫，未來會透過促參方式整合於「台北城博物館」內，以創新方式呈現台北歷史及發展歷程，預計後年完工。不過民進黨北市議員陳怡君批評，市府原本在討論延壽計畫時都未將台北探索館納入，也沒有編列預算，是因為議員關心此案，市府為應付議員才急就章。

北市財政局表示，此案為促參案，市府未編列預算，一月廿二日舉辦公聽會，廣納各界意見，預計二○二七年可完工點交市府。北市觀光傳播局說明，未來會配合台北城博物館規劃，以建構市民認同感為核心，發揮研究典藏、展示教育、城市行銷與國際交流等功能。

請繼續往下閱讀...

根據市府規劃，台北城博物館將位於中山南路與忠孝西路交叉口的北市議會舊址，博物館會以促參方式進行招商，初步規劃會有原台北探索館的展覽內容、文化觀光空間及市議會歷史紀錄展示，除保留探索館核心價值，也會加入更多元文化視角。目前台北城相關遺產及原台北探索館內的珍貴史料，已依文化資產保存規範完成整理，將於新館重新呈現。

不過陳怡君指，原本秘書處或觀傳局在討論延壽計畫時，都未將台北探索館納入，因有議員關心台北探索館，才趕快找個地方納入場所，她質疑市府是為應付議員急就章。國民黨議員曾獻瑩說，期盼未來的台北城博物館延續探索館教育功能，成為促進親子互動與文化傳承的重要據點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法