南港LaLaport將開幕 今起16家企業聯合徵才

2025/01/20 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕佔地近五萬坪的南港LaLaport購物中心傳出將於三月中下旬開幕，三井集團及進駐品牌近期已大舉展開徵才。求職網站調查，高達九十五％的上班族想在農曆年後換工作，比例創下十六年新高；不過也有高達九十七％的企業透露農曆年後有徵才計畫，平均開出四○三九一元月薪，首度突破四萬元。

三井及進駐品牌釋出職缺

台北市就業服務處自廿日至廿三日邀集十六家企業，辦理現場徵才活動。三井不動產商業管理公司釋出客服、行銷、樓面管理專員，工作內容為顧客服務、異業合作規劃、專櫃招商等，還有行政服務、客服計時人員等職缺。將進駐南港LaLaport的日商樂比亞LOPIA超市釋出高達一百個職缺，包括食品超市全職人員、精肉部專員、兼職人員、廚師等職缺。

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無印良品釋出四十個職缺，包含月薪社員與時薪社員；UNIQLO、GU、咖樂迪咖啡農場亦釋出門市正職與兼職人員。對以上職缺有興趣民眾可於一月廿一日下午二至四時，至內湖就服站參加徵才活動，現場與企業人資深入詳談。

95％上班族年後想換工作

yes123求職網公關副理楊宗斌表示，台北市職缺以餐飲及百貨量販為主流，今年基本工資九連升，餐飲業基層員工應有調薪五至十％，對於餐飲服務業缺工情形，楊宗斌分析，大家都覺得餐飲業比較辛苦，且薪資不如科技業及製造業作業員，一般薪資有三萬五至四萬就很難得了，相較之下製造及科技業旺季時可能都有到五、六萬元，缺工問題主要還是在薪資差距。

97％企業 年後有徵才計畫

yes123調查，高達九十五％的上班族想在農曆年後換工作，其中有四分之三的人透露已經開始找工作，更有約十五％已經獲得錄取通知。對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前五名依序為不滿意薪水高達六十三％、覺得公司發展沒前景及沒有升遷機會各約五十％、不喜歡工作內容及工作沒有發揮空間約卅五％。

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