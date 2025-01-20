《台北過好年—採買篇》搶好康 北農好「禮」多、魚市抽紅包

2025/01/20 05:30

記者蔡思培／專題報導

台北農產運銷公司年節前推出各式蔬果禮盒讓民眾選購；台北魚市也推出消費滿額抽紅包，有機會將海鮮與文創好禮直接帶回家。台北花市則自一月廿四日起至廿八日中午十二點連續一○八小時不打烊，全時段服務民眾。

花市即起至23日 營業時間延長

北農電商平台「北農嚴選」推出蔬果禮盒，「葉菜多多蔬菜禮箱」每箱四○○元，包含六種當季有機蔬菜各兩包，六六○元的「澎湃蔬菜禮箱」則一次包含十二種根莖類、蕈類、葉菜。水果禮盒部分除有三公斤至六公斤的茂谷柑禮盒、六公斤柳丁禮盒、二．五公斤蜜棗禮盒等在地水果，另有日本富士蘋果、美國富士蘋果禮盒，讓民眾在年節享受異國香。

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台北魚市實體門市即起至一月廿八日推出年前優惠，八○○至一千公克的白鯧有六五折優惠，雪場蟹腳七五折優惠，若在門市消費滿二千元還獲得摸彩券並現場抽紅包，有機會將烏魚香腸、午仔魚、台灣鯛、龍虎班魚排等生鮮直接帶回家，還有玻璃吊飾、瓶中船等文創好禮，獎品高達六○○多個。

24到28日中午12點 108小時不休息

台北花市年節前也延長營業，即日起至一月廿三日，營業時間由原凌晨四點至中午十二點，延長為凌晨四點至下午三點；一月廿四日起至廿八日中午十二點更連續一○八小時不打烊。今年台北花市也與南投縣政府合作，一月廿四日至廿七日花市展售南投縣精選農產品。

台北市花店協會理事長張輔仁分享，象徵高貴與財富的百合花、代表熱情與衷心祝福的火鶴花，都是適合年節的花卉，冬天鮮花約可存放一至二週。若民眾希望花卉擺放更久，可選擇有根的蝴蝶蘭、長壽花、金桔花，賞花期可達二個月，其中長壽花不僅美觀、價格親民，還有祝福長輩長壽的意味。

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