彰市南郭天橋趕工拆除 今恢復通行

彰市中興路南郭天橋主橋梁昨天拆除，盼今天可以提早恢復通行。（記者張聰秋攝）

2025/01/20 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中興路的南郭人行天橋，由於使用率低且容易成為治安死角，被稱為「蚊子橋」，為提升市容和日照權，縣府配合南郭國小改建學生活動中心合併地下停車場，決定拆除該天橋。拆除工程於十八日深夜開始，預計廿一日完成，因進展順利，主橋梁已於昨天拆除，目前僅剩兩側橋墩，工期大幅縮短，可望提前完成拆除。

縣府表示，拆除工程完成後將解除交通管制，盼在今天上班日可以提早恢復通行，減少對交通的影響。

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拆除前，有民眾主張應加強維護天橋安全，而非拆除。王姓民眾表示，都市大馬路車流多，認為天橋能真正做到人車分道。但也有民眾認為天橋應因地制宜，南郭天橋建於廿多年前，近年來，隨著道路標誌標線改善，行人越來越習慣走斑馬線，天橋使用率低，易淪為治安死角，早該拆除。

對此，縣府工務處表示，天橋臨近南郭國小改建學生活動中心與闢建地下停車場的出入口，因應工程需要，確有拆橋必要。

斥資約二．九億元的彰化市南郭國小活動中心合併地下停車場工程，經費來自中央與縣府自籌，一月十七日動土，約兩年工期，預計二○二七年一月竣工，規劃汽車停車格八十二席、機車廿六席，完工後停車場委外營運，開放民眾使用。

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