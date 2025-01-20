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    芬園鴛鴦梅開9成 投市梅林怒放

    芬園花卉生產休憩園區鴛鴦梅開九成，成群綠繡眼搶吸花蜜，相當可愛。（攝影師米諾斯提供）

    芬園花卉生產休憩園區鴛鴦梅開九成，成群綠繡眼搶吸花蜜，相當可愛。（攝影師米諾斯提供）

    2025/01/20 05:30

    〔記者湯世名、張協昇／綜合報導〕冷氣團一波波，彰化縣芬園鄉花卉生產休憩園區栽種的一萬棵鴛鴦梅大爆發，花開約九成，如皚皚白雪鋪陳枝頭，成群綠繡眼穿梭花間，形成美麗的花鳥圖；南投市區的南投縣警察局梅園的數十棵梅花怒放，行經警局旁即可看到一整片梅花林，似雪紛飛的景致相當浪漫，昨逢假日吸引許多民眾前往拍照賞花。

    芬園鄉花卉生產休憩園區園主張洲府說，鴛鴦梅已大開九成，農曆春節期間歡迎國人前來賞梅走春。昨天適逢週末假日，園區擠滿觀賞梅花的遊客。

    張洲府說，梅花一般只有五朵花瓣，他培育出重瓣的梅花，花瓣有十多片，花形碩大，花期也從十天延長到一個月，因為一朵花可長出二顆梅子，猶如成雙成對，與其它梅種大異其趣，因此命名為「鴛鴦梅」，相當吉利討喜。

    南投縣警局在九二大地震後，移至南崗路現址重建，由當年兩任縣警局長李福順、林一民先後在警局庭園種植約五十棵梅樹，每年入冬後的賞梅季，梅園內蔚然成林的梅花綻放，讓市區民眾不用舟車勞頓前往信義、仁愛等賞梅區，即能就近賞花，也成為縣內最特特的賞梅景點。

    南投縣警察種植的梅樹，除了觀賞價值外，每年結果時，也會採下梅果醃製成酸梅分送各課室，或舉辦親子採梅活動，讓警局同仁帶著妻小等家人前來體驗採梅、醃梅樂趣。

    在冷氣團催化下，位於平地的南投縣警察局梅花林綻放，似雪紛飛的景致相當浪漫。 （記者張協昇攝）

    在冷氣團催化下，位於平地的南投縣警察局梅花林綻放，似雪紛飛的景致相當浪漫。 （記者張協昇攝）

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