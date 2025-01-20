台中天津路年貨大街 查獲過期糖果

台中食安處前往天津路年貨大街稽查，查扣過期糖果。（食安處提供）

2025/01/20 05:30

食安處查扣5.14公斤 將依違反食安法最少罰6萬

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中有民眾日前在天津路年貨大街採買散裝糖果，回家赫然發現其中竟有糖果過期近一年；台中市食品藥物安全處前往稽查，當場查出有五．一四公斤的過期糖果，除全部查扣外，將約談業者說明產品來源及進貨時間後，依違反食品安全衛生管理法重罰。

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民眾投訴 買到過期近1年糖果

年關將近，台中陸續有年貨大街登場，有民眾反映日前到天津路年貨大街購買秤重糖果，原本秤完價格二百卅元，老闆隨便抓幾顆糖果加入後收二百五十元，不但價格標準不清楚，回家更發現部份糖果竟過期，其中有二顆蘋果糖有效期限是去年的二月廿日，已過期近一年，另兩顆優格糖過期十天，讓消費者怒投訴。

食安處指出，前往稽查後赫然查獲業者陳列販售過期糖果，總計共五．一四公斤，除當場全部查扣外，將約談業者說明產品來源及進貨時間後，販售過期食品依法可罰六萬到二億。

散裝產品來源、期限、計價標準 都稽查

台中市經發局指出，今年有包括天津商圈、一中商圈年貨大街，另逢甲商圈、繼光街年貨大街申請案尚在審核中，台中市法制局指出，預計年前會與包括經發局、衛生局等進行聯合稽查，確保消費者購買權益及安全。

法制局表示，往年稽查年貨大街最常發現散裝產品標示不清或秤重爭議等，目前依規定包裝完整的產品上均要標示成分、來源地、使用期限等，若是購買散裝產品，攤商也要在產品前插設標籤，標示來源地、保存期限等資訊外，也要標示計價標準，民眾購買時也要留意相關資訊。

年貨大街提供公秤 可自行秤重確認

法制局說，若民眾現場懷疑有秤重不實等情況，一般年貨大街均會提供公秤，民眾可自行秤重確認，若有疑義可尋求商圈管委會協助。

食安處另表示，為保障消費者權益，將責成商圈管委會加強攤商管理及宣導；另呼籲業者，販售產品應注意保存期限並依規標示，以利民眾選購辨識。

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