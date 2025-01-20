星級旅館評鑑 目標2年內提高至300家

交通部觀光署「星級旅館評鑑」持有家數僅餘186家。署長周永暉表示，目標兩年內提高至300家。圖為獲得五星級評鑑的礁溪老爺酒店。（記者蔡昀容攝）

2025/01/20 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署推動「星級旅館評鑑」，最高峰時約兩成旅館持有星等，但受疫情等因素影響，參與度下降，目前星級旅館數降至一八六家、佔整體五．四％。觀光署署長周永暉表示，目標兩年內提高至三百家。

觀光署二○○九年推動星級評鑑，現行參考富比士旅遊指南評分項目，出動秘密客以住客角度出發，評鑑旅館的軟、硬體服務，包括餐飲、房務、公共設施、服務細節等。評鑑結果分為一至五星級，以及卓越五星級，總共六星等，公布於觀光署旅宿網。每次評鑑效期三年，業者隨時能申請參加。

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參與度下滑 目前家數降至186

持有星等的旅館數量，最高峰落在二○一五年，約有六百多家旅館，佔全國三一二八家業者約兩成。但近年數量漸少，疫前二○一九年有四四六家，並逐年下降，目前僅餘一八六家，佔全國三四二六家業者約五．四％。

台灣星級旅館協會理事長蔡永興表示，業者除自費申請評鑑，為符合評鑑標準，也要額外投注資金；過去政府要求中客旅行團必須安排星級評鑑旅館，現在少了這樣誘因，加上很多網路平台也以星等詞彙行銷，導致民眾混淆，降低業者參與官方星等評鑑意願。星級旅館是政府把關、具公信力的評鑑，希望政府能強制所有業者參與。

觀光署：提供更多誘因鼓勵評鑑

另外，旅宿業苦撐以求度過疫情寒冬，疫後則面臨人力短缺、成本增加等困難，不少業者在三年效期到期之後，無心力繼續投入評鑑，這也是疫後大幅減少原因之一。

周永暉表示，星級評鑑過程講究，並與國際接軌，盼能提升台灣觀光旅遊品質，獎優汰劣，目標兩年內要把持有星等家數拉高至三百家，並透過駐外辦事處積極推廣國家掛保證的星級旅館；觀光署補充，接下來會研議提供更多誘因，鼓勵業者參與評鑑。

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