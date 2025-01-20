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    考生看國綜考題 白話文比文言文還難

    昨天學測第二天考英文、國綜及國寫，考生在考前持續衝刺。 （記者叢昌瑾攝）

    昨天學測第二天考英文、國綜及國寫，考生在考前持續衝刺。 （記者叢昌瑾攝）

    2025/01/20 05:30

    〔記者林承鴻、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕昨天學測第二天考英文、國綜及國寫，考生對英文作文題目寫颱風假經驗印象深刻，認為題目生活化很好發揮；國綜則認為文言文不難，但「白話文比文言文還難」；國文寫作以「52赫茲鯨魚」為題，考生表示，題目沒有限制寫作範圍，能發揮的空間大，不過很吃個人經驗。

    英文作文貼近生活 寫來順手

    針對英文，台中一中詹姓考生反映，單字及克漏字有不少題目的選項文章相近，出現選答模稜兩可的困境，另有部份單字考驗考生對單字了解的深度，要能知道單字的多元詞性及意義，才能準確答題。台北市中正高中賴同學表示，英文難度與往年差不多，作文寫起來順手，閱讀測驗提到紅綠燈、聖母院等，都是日常會接觸或聽過的題目。北市明倫高中林同學雖覺得寫起來很輕鬆，但她認為作文題目因貼近生活，反而沒辦法以既定公式寫作。

    國綜虯髯客傳題組有相當難度

    國綜方面，台中一中邱姓考生指出，文言文比重跟往年差不多也不難，反是多數題目考驗文意理解，整體感覺中間偏難；高雄市立三民高中林姓考生也表示，白話文閱讀有點難理解表達意涵，文章內容較為抽象；北市中正高中陳同學也說，白話文多，結構也比較複雜，需要多一點時間完整理解文意；北市靜修高中李同學認為非選擇題偏難，尤其「虯髯客傳」題組討論「概念框架」，必須理解討論內容後提出個人看法，有相當難度。

    國寫「52赫茲鯨魚」好發揮

    至於國寫，知性題考粉絲追包括網紅、明星等公眾人物的「擬社會互動」，高雄私立道明高中考生蘇宇昕提到部分網紅在網路上做出誇張舉動，可能引起負面影響，希望政府要有年齡規範分級；北市復興高中重同學表示，題目比去年「縫隙的聯想」更好發揮，內容敘述限制不多。感性題以「52赫茲鯨魚」為題，台中一中王姓考生提及小時候兩眼視差大，為縮小視差，有一段時日要貼住單側眼睛，當時很多人以異樣眼光看待，能感受到「52赫茲鯨魚」因獨特的頻率起初找不到共鳴者的孤單的心情，題目不難發揮。

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