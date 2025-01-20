英文作文颱風假 圖片模糊爆爭議

學測英文作文考題圖片出現模糊爭議。 （記者楊綿傑翻攝）

2025/01/20 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕大學學測英文科，教師團體和補教解題認為難易適中，取材多元，一字多義具挑戰性，作文考颱風假，貼近生活，嘉惠中上程度考生，但作文圖片印刷細節不清楚爆爭議，五標估與去年相同。

英文科5標估與去年相同

全教總高中委員會主委巫彰玫表示，作文要求考生根據圖片描述情境，試題左邊圖片顯示多人排隊場景，但紙本印刷細節不清楚，師生反映難以準確辨識地點與情境，部分學生認為圖片是車站、機場、速食店、賣場等，但實際為電影院，恐影響評分結果。建議若考生根據圖片情境解釋合理，評分老師均應接受，避免以單一標準評判正確性，應聚焦於考生的英文表達能力、邏輯性與創意。

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大考中心副主任黃璀娟表示，颱風來襲停班停課是絕大多數考生的共同生活經驗，並未獨厚特定群體。考生就試題所提供的圖片，強調情境對比，至於圖片所在地點，只要敘述合情合理，沒有預設立場。

「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師吳翰陞分析今年考題表示，取材自網路文章、新聞報導、期刊等，考出動暈症、交通號誌的歷史與未來發展、動物園爭議等，貼近考生日常生活，並提供豐富新知，五標估和去年一樣，頂標十三級分、前標十一級分、均標八級分、後標五級分、底標四級分。

另，吳翰陞認為，作文颱風假之「假」不宜用「holiday」，不是放假讓大家去玩，宜用「day off」，作文題具鑑別度。

一字多義具挑戰性

北市高中英文科教師群表示，「一字多義」如第七題「大勇氣」，選項「gigantic」及「enormous」都有巨大的意思，前者指實體，後者指抽象，會影響判斷；第九題「graced」會想到優雅、恩典，但題目中是「動詞增添光彩」之意。

全教會台中二中老師陳姿玲認為，今年英文不僅考學生的閱讀理解能力，也考學生是否具備跨學科的知識理解與批判思維。全中教北市明倫高中老師毛顯鶯說明，翻譯題考創意與科技，符合近來AI科技時事。

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