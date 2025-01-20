國綜課內選文比重高 均標估降1級分／專家：國寫重視生活觀察與生命經驗 易寫難精

一一四年大學學測昨進入第二天試程，建中考場的考生們在考場內外或翻閱重點筆記、或與同儕相互提點，盼應試時拿出最好的表現。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/20 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕昨天學測第二天，國文綜合考題兼具深度與廣度，專家分析，課內選文比重為近年最高，內容跨域，從詩經談到數學，從日本俳句談到北宋畫論，還將近年流行的MBTI性格測驗與先秦儒道性格作結合；國文寫作重視生活觀察與生命經驗，「易寫難精」，整體難度中間偏難。補教預估國文科頂前後底四標與去年相同，分別為十三、十二、九、八級分，均標較去年降一級分為十級分。

台北市高中國文科教師群分析，國綜考題以古典力為概念框架，延伸至文化力，用多重文本結合文學與生活情境，重整合能力，十五篇經典古文要熟，還要接觸其延伸的方向，強調思辨能力外，也有跨域的考題，多題圖表判讀，鑑別度高。

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MBTI性格測驗入題 靈活新穎

「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師韓曌表示，國綜活用情境題多具挑戰性，屬於中間偏難，單選題組改寫作家林文月「山笑」，向去世的林文月致敬，而混合題組結合古文「虯髯客傳」和現代「LINE對話」，是完全體現新課綱之素養題。

全教會、屏東高中老師李怡廷表示，跨科題如第四題，改寫數學家丘成桐文章，以數學邏輯推論為基礎，提及「詩經」，考驗對作品的理解與應用能力。全中教彰化高中老師許家瑞舉例，近年流行的MBTI入題，分析孟子的思想性格及經典課文文句等，考生不僅要讀懂說明文字，還要能連結所學，題型靈活新穎。

國寫部分，闈內高中教師認為，知性題以「擬社會互動」引導考生就社會現象書寫個人觀察，而情意題則取材「52赫茲鯨魚」，從獨特生命經驗寫出自己的故事。台北市高中國文科教師團隊分析，必須能準確解讀文本，知性題舉出正反面事例，思辨不同觀點，情意題要讓讀者能夠身歷其境有所共鳴。

「學習王科技、勝選學習顧問」評論老師韓曌表示，過往國寫題或是二選一給明確的方向，或是提供考生「道具」如冰箱，今年題目非常開放，要求考生抒發情及意寫作，考生恐寫的太發散，無法有效收束，「易寫難精」；另第一大題要考生客觀觀察，正負面都寫入，一不小心恐與成績A擦身而過，且國寫題以時間致勝，如第一大題影響答題時間，第二大題寫作時就會亂了手腳。

大學學測英文、國文五標預估表

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