藏頭文達人陳榮楷 感受人生如戲奧妙

陳榮楷，第一首藏頭文獻給妻子方玉霞。（記者江志雄攝）

2025/01/19 05:30

記者江志雄／專題報導

百字寫人生！宜蘭縣藏頭文達人陳榮楷運用精練文字寫出藏頭文送給各界廣結善緣，十三年來累計一千首作品，每首橫批十五個字，直的七個字，用一○五個字描繪一個人的人生故事，鮮為人知的是，創作源自對妻子的愛。

13年創作千首 第一首寫給愛妻

七十五歲陳榮楷曾在高職任教，退休後當過宜蘭知名廟宇四結福德廟主委及總幹事，也是地方文史工作者，他寫下藏頭文後又自掏腰包加以裱框，再送給受贈對象。他笑稱，十三年累計花費相當送出一輛國產新車。

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「感謝妻子一路陪伴！」陳榮楷說，二○一二年妻子方玉霞六十歲生日，他寫下第一首藏頭文送愛妻，「祝福心意言不盡，玉潔冰清美少女，霞光旺夫入陳家，六秩華誕全家福，十全十美好婦德，歲月耳順轉心念，生活無憂大家愛，日月經天心顧家，快意人生無掛礙，樂天知命觀自在」，橫批即為「祝玉霞六十歲生日快樂」，開啟創作之路。

每首皆客製化 贈送對象不分貴賤

陳榮楷的藏頭文以百字寫人生，每首皆為客製化作品，贈送對象上至達官貴人下至販夫走卒，包括總統賴清德、前總統蔡英文、慈濟證嚴法師、鴻海創辦人郭台銘、理髮師傅、豬肉攤商都是受贈者。

其中賴清德擔任台南市長、行政院長、副總統、競選總統期間都有收到，合計四首作品，受贈件數居排行榜首位，最近才完成的編號一○○○藏頭文，則是送給擔任道長的摰友高義順。

大量閱讀搭配觀察力 作品引共鳴

談到藏頭文創作撇步，陳榮楷說，須透過大量閱讀，練就精練遣詞用句，搭配社會歷練及觀察力，才能創作出引人共鳴的藏頭文，作品文意要前後呼應，尤其是橫批部分，宛如新聞標題，成為全文精髓，以編號一○○○橫批為例，「高義順接天筆神佛代言人濟世教化」，把當事人姓名融入其中，並用「神佛代言人」貼切詮釋道長角色。

陳榮楷坦承，用百字寫人生是很大挑戰，當他完成一千首藏頭文後，感受到「人生如戲」奧妙，人的一生像是戲中情節千變萬化，他的作品除了描述人生故事，更在字裡行間期許當事人追求精彩人生。

宜蘭縣藏頭文達人陳榮楷用百字寫人生（上圖），13年來已累計千首作品。（記者江志雄攝）

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