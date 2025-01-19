為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大學學測》自然題目閱讀理解吃力 驚險壓線交卷

    許多早到的考生坐在座位上臨陣磨槍，作最後衝刺。（記者田裕華攝）

    許多早到的考生坐在座位上臨陣磨槍，作最後衝刺。（記者田裕華攝）

    2025/01/19 05:30

    〔記者甘孟霖、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕昨大學學測昨最後一節考自然，考生反應兩極，有人認為很多送分題，也有人認為難度非比尋常，不過學生共同心聲是，素養題目文章長，需要閱讀理解能力好，時間差點不夠用。

    有考生認為送分題很多 也有人覺得難度非比尋常

    松山高中李同學認為，自然考題寫起來中間偏易，比較有印象的是考藤原效應的題組，問颱風偏移方向；同校王同學提及有些題目可以用數學概念解題，沒有硬背的自然題目，感覺靈活。

    重考生劉同學說，地科與生物的題目比較難，有一題考虱目魚基因表現及飼養環境影響，讓他印象深刻；有機化學考的內容比較多，如考啤酒苦度、考燃燒值選項，考卷有基礎題也有難題，他認為整體鑑別度夠。

    松山高中張同學說，生物比較難，物理題特別少；同校何同學說，自然科非常困難，第二部分非選擇題的題目幾乎都是素養題，文章要讀熟才能找到答案，非常花時間。

    台中一中王姓與邱姓考生指，今年出現小學生才有的「連連看」題型，考葉綠素與聖嬰現象的關係，算是新題型且簡單。另融合時事出諾貝爾醫學獎的發現微型RNA，是少數「小確幸」題；但今年素養題偏多，花很多時間才能看懂題目問什麼，「很吃閱讀理解力」，驚險壓線寫完。

    高雄文山高中考生劉育慈認為，題組題描述二○二四年諾貝爾物理獎得主以仿效腦部神經網路奠定AI人工智慧基礎的研究為例，串聯生物、物理等跨領域知識，有些棘手。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播