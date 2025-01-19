大學學測》自然題目閱讀理解吃力 驚險壓線交卷

許多早到的考生坐在座位上臨陣磨槍，作最後衝刺。（記者田裕華攝）

2025/01/19 05:30

〔記者甘孟霖、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕昨大學學測昨最後一節考自然，考生反應兩極，有人認為很多送分題，也有人認為難度非比尋常，不過學生共同心聲是，素養題目文章長，需要閱讀理解能力好，時間差點不夠用。

有考生認為送分題很多 也有人覺得難度非比尋常

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松山高中李同學認為，自然考題寫起來中間偏易，比較有印象的是考藤原效應的題組，問颱風偏移方向；同校王同學提及有些題目可以用數學概念解題，沒有硬背的自然題目，感覺靈活。

重考生劉同學說，地科與生物的題目比較難，有一題考虱目魚基因表現及飼養環境影響，讓他印象深刻；有機化學考的內容比較多，如考啤酒苦度、考燃燒值選項，考卷有基礎題也有難題，他認為整體鑑別度夠。

松山高中張同學說，生物比較難，物理題特別少；同校何同學說，自然科非常困難，第二部分非選擇題的題目幾乎都是素養題，文章要讀熟才能找到答案，非常花時間。

台中一中王姓與邱姓考生指，今年出現小學生才有的「連連看」題型，考葉綠素與聖嬰現象的關係，算是新題型且簡單。另融合時事出諾貝爾醫學獎的發現微型RNA，是少數「小確幸」題；但今年素養題偏多，花很多時間才能看懂題目問什麼，「很吃閱讀理解力」，驚險壓線寫完。

高雄文山高中考生劉育慈認為，題組題描述二○二四年諾貝爾物理獎得主以仿效腦部神經網路奠定AI人工智慧基礎的研究為例，串聯生物、物理等跨領域知識，有些棘手。

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