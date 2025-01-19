大學學測》自然考題貼近生活 具鑑別度

學測考自然科，全中教評論教師認為，有考題創新但違背學測精神。（全中教提供）

2025/01/19 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／綜合報導〕學測首日自然科，缺考率三．三六％。大考中心高中教師分析，今年考題貼近生活，也取材時事，包括啤酒中的苦味、比特幣運作消耗大量能源、虱目魚養殖、颱風預報、去年諾貝爾物理學獎等內容都入題，科技發展與環境永續等議題兼具。補教預估今年五標和去年相同，頂標估十三級分、前標估十二級分、均標估九級分、後標估六級分、底標估五級分。

補教估今年五標和去年相同

松山高中教師蔡皓偉認為，物理試題難度適中，量子現象題目比例超過三成，整體來說計算量偏多，如第二十至二十一題比特幣能量消耗造成冰山融解加速地球暖化；第二十二至二十三題為太空船的火星探測。第四十七至四十九題考去年諾貝爾獎中腦神經網路與人工智慧的基礎，具有相當鑑別度。

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生物調控基因 未來出題趨勢

建國高中教師趙君傑指出，化學偏難，考生除須提升閱讀能力，計算過程也須謹慎。生物部分，建國高中教師劉玉山認為，非選擇題第九題探討去年諾貝爾生醫獎有關microRNA調控基因表現的科學知識，可能成未來趨勢。

中正高中教師李雱雯表示，地科難度較去年增加很多，第四十題海洋表面顏色觀測，第四十六題康芮颱風預報相關，都必須從圖表擷取正確資訊，結合學科知識推論作答。

「學習王科技．勝選學習顧問」評論教師群認為，考生不能只死背課本公式，要大量閱讀再使用邏輯判斷解題，亦即要讀活書才能拿高分。

「學習王科技．勝選學習顧問」物理老師魏宏泰表示，時事題考國際太空站、比特幣、人類探索火星、諾貝爾獎等，與生活配合完整。

化學老師李傑安說，有機化學是選修，卻考出不少內容，考生宜多準備選修範圍；生物老師黃聖鈞說，實驗題不能放棄，考題具鑑別度。地科老師謝曜宇說，今年天文學好拿分，例如考出木星的星等亮度，用推論方式即可解題。

全教會、北一女物理老師簡麗賢表示，物理科命題跨科且題材新穎，考生除要具備物理知識，還要能熟悉國中學過的基礎概念，命題設計包含必修科目概念和探究實作精神，對考生屬中偏難。

考題創新 但違背學測精神

全中教、北市景美女中生物老師游雲霞指出，第四十七至四十九題是生物和物理合科題，以仿生概念融入神經電學的膜電位變化，但膜電位概念屬選修生物範圍，命題創新但已違學測考基本能力的精神。

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