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    大學學測》數A好難 考生一片哀號

    大學學測首節考數學A，全教會評論教師群認為，學生恐哀鴻遍野。（全教會提供）

    大學學測首節考數學A，全教會評論教師群認為，學生恐哀鴻遍野。（全教會提供）

    2025/01/19 05:30

    〔記者甘孟霖、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕一一四學年大學學測昨起連續三天登場，首日首節數A考完，許多考生都說考題相當有難度，是魔王考科，尤其手寫題寫起來很不順，一片哀號「好難！」

    台北南港高中張同學說，考卷寫起來感覺偏難，特別難的是手寫題，有一題考矩陣概念，想了很久都算不出來。育成高中湯同學說，題目比考古題難，很多題目要綜合各種概念才能解題。

    松山高中劉同學表示，今年感覺比去年還要難，有些素養題目文字很多，要花時間理解，再把題目敘述轉換成數學公式，有點卡住。他提到，多選題考標準差轉換、問圖形圍起來求整數格子點是比較有印象的題目。

    大魔王再現 寫到懷疑人生

    來小試身手的台大郭同學說，今年比較著重機率、圖形等概念，又以圖形比較難，還有三角函數要透過公式來算圖形，也考了三角型的三心相關公式，比較難寫一點。

    台中一中王姓與江姓考生直呼，數學再現大魔王，不但單選題基本題沒了，各區都「埋伏」難題，題目深度及難度均提升，為解前面考題已花太多時間，非選題又燒腦，最後一大題考矩陣向量的題目，難度、深度加重，寫到「懷疑人生」。

    高雄考生考完數學，一片哀號「好難！」雄女陳姓考生認為，整體題型設計上較複雜，混合題的旋轉矩陣沒有把握；另一名趙姓考生認為幾何與向量考題有難度。

    高雄中學林姓考生說，機率題目偏多，題目考得很深又很廣，除了扎實的概念，需要能活用知識才能作答。

    師大附中考場的中午時間，考生紛紛利用午休的短暫片刻，坐在走廊或躲在校園幽靜的角落K書，準備下午的自然學科考試。（記者田裕華攝）

    師大附中考場的中午時間，考生紛紛利用午休的短暫片刻，坐在走廊或躲在校園幽靜的角落K書，準備下午的自然學科考試。（記者田裕華攝）

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