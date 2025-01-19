大學學測》數A近3年最難 估三標下降

大學學測首節考數學A，「學習王科技．勝選者學習顧問」莊小寬（右）和林名揚（左）認為，今年考題應屬史上最難，比111年還難。（記者林曉雲攝）

2025/01/19 05:30

今年繪圖題目多 教師：第6題艱澀 應是滿分關鍵

〔記者楊綿傑、林曉雲／綜合報導〕學測昨日登場首節考數學A，相對於去年和前年簡單，今年被認為是一○八課綱上路以來、近三年最難。

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台北市高中數學科教師群評考題較去年難度提高，難題集中在多選題，學生必須具備將文字敘述轉換成圖表的能力，破題技巧也很重要。補教界「學習王科技．勝選學習顧問」估五標之頂標、前標及均標皆下降。

大考中心：試題整合不同觀念

大考中心顧問沈青嵩指出，試題評量基本概念，如第七題由國中等差數列，延伸至高中等比數列及遞迴關係式，也整合不同觀念，如第四題評量函數圖形，課堂認真瞄點畫圖的考生容易掌握；第十四題若觀察力強則計算不繁雜。試考生則認為，整卷難易皆有，若勤讀課本、有紮實基本概念可掌握不少基本分。

中正高中教師林榮福分析，簡單題藏有細節，如第三題考樂器演奏排列，問「歌唱必須排在鋼琴之後或小提琴之後」，課本雷同題型較多是考兩者同時，此題卻是「或」，學生易忽略。也考畫圖解題能力，林榮福舉例，第二題若順利畫圖，計算量就很少，第十六題及十七題也都需要圖形協助解題，考生不熟悉畫圖恐被誤導，解題難度也會提升。

陽明高中教師蘇順聖則提到，如第七題及第九題等的選項，順序不具引導效果，反而會干擾耗時。

「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師莊小寬表示，今年考題對程度好的考生也有相當大挑戰，預估五標級分為：頂標十一、前標九、均標六、後標五、底標三。

選項都要全面理解 多數考生寫不完

另位評論老師林名揚則表示，今年選擇題是每題、每個選項都要全面理解，多數考生應無法寫完，如單選第六題，題幹有三個未知向量，但只給兩個關係，考生要能看出「隱藏的關係」去計算體積，屬難題，不過填充第十五題考機率，符合考生去夜市套圈圈生活經驗。

全教會召集人、北市松山高中老師簡廷豐表示，今年繪圖題目多，每題皆具巧思，多是未考過的新題，學生恐哀鴻遍野，整體比去年難，預估分數較去年下降，「跨科題」如第十二題提到金屬比例與合金的波長，為數學結合物理的題目，題組第十八至廿題的旋轉矩陣問題，此線性變換在學測少出現。

全中教召集人、北市大直高中老師劉繕榜表示，第六題難度艱澀，連高分群學生都不易作答，應是滿分關鍵。

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大學學測師大附中考場，考完第二節自然科，考生步出考場。（記者田裕華攝）

大學學測數學A、自然五標預估表

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