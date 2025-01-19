新北安心簡訊4.0 視訊提升救援效率

新北市消防局啟動「安心簡訊4.0智能視訊報案系統」，市長侯友宜（中）頒發加菜金及慰問品。（記者羅國嘉攝）

2025/01/19 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升救災救護，新北市消防局啟動「安心簡訊四．○智能視訊報案系統」，可透過智慧手機網路連線與報案人視訊，經由影像與口述資訊，讓值勤人員了解現況及線上指導，精準提升救災救援效率。

市長侯友宜指出，此簡訊除可第一時間與消防人員透過視訊方式自救，也可讓值勤人員更了解現場狀況，不僅提升自動視訊救災救護量能，也可在黃金時刻緊急救護，讓民眾安心，市府將在第二行政辦公室設立應變中心的備援系統，希望用雙核心方式隨時掌握狀況，挽回更多生命。

請繼續往下閱讀...

消防局長陳崇岳表示，為配合重大災害，市府建置安心簡訊近十二年，發展到四．○版，從原先的大哥大GPS定位，逐漸提升可用智慧手機報案視訊；而救援過程也會在臉書上直播，讓其他消防人員、民眾一同了解救災、救命等過程。

例如民眾發生心肌梗塞等突發病況，以及火災、地震或颱風受困，只要撥打一一九系統並連結視訊，值勤人員就可透過視訊了解現場環境、火場及患者狀況等資訊，線上指導民眾使用AED、CPR及逃生路線等，提升自救、救災人員救援效率。陳崇岳表示，隨著科技進步，未來會從受理包括派遣的經驗，透過AI方式讓派遣準確率更高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法