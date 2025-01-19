板殯改建說明會 爆議員與官員推拉

2025/01/19 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建他處或原址改建優化，民意分歧，新北市政府昨天舉行第二場說明會，市議員周勝考再度率主張遷建派抗議，並遞交三千份「反擴建」連署書；市議員黃淑君上講台疑似要拿走民政局長林耀長手上麥克風，卻與市府人員發生推拉。民政局廿三日將在文德國小舉辦第三場說明會。

23日文德國小辦第三場說明會

周勝考率眾到場舉牌、拉布條，號召反對民眾起立抗議，他主張，市府「假優化真擴建」導致地方意見分歧，已成立「反板殯改建自救會」抗爭，周勝考交付「反擴建」連署書，由林耀長代表收下。

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黃淑君怒斥，民意就是拆除板殯，市府別再騙人，且官員都在講台上，質疑市府無誠意要與民溝通。針對肢體衝突，黃淑君主張並未揮到林耀長，她只是希望說服林耀長下來與民溝通，遺憾遭市府、國民黨抹黑。

民政局指出，林耀長眼鏡被揮落，對黃淑君「攻擊」、搶麥克風舉動感到遺憾。

發起市議員原址改建連署的市議員劉美芳發言數度遭抗議民眾怒吼、吹哨干擾，並退場拒聽。劉美芳說，住板殯旁的民眾反映板殯量能不足，應透過優化改善問題與周邊環境，若認為改善方案量體過大，可多多討論，希望市府多辦說明會。

民政局說，將持續與民溝通，廿三日晚間舉辦第三場說明會，說明會與都市計畫變更、環境評估沒關係，坊間傳聞將可能於板殯地下室或周邊增設火葬設施，絕非事實。

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