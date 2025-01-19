眷村年味 三重空軍一村年貨市集開賣

三重空軍一村新北好年味系列活動，年貨市集開賣。（記者羅國嘉攝）

2025/01/19 05:30

推出圍爐宴、遊河、搖元宵等活動 任兩間店家消費可參加抽獎

〔記者羅國嘉、黃子暘、董冠怡／新北報導〕農曆春節將至，新北市政府昨天起至二月二日在三重空軍一村舉辦「新北好年味」系列活動，有「小龍迎春圍爐宴」、年貨市集和限定夜間遊河。此外，板橋藝文休閒花市即日起延長營業時間，除夕前三天延長到晚上十點；全國漁會也推出海鮮禮盒限時優惠，滿二千元免運費。

請繼續往下閱讀...

特色年菜、年節美食 現場展售

經濟發展局長盛筱蓉指出，今年以眷村及歲末圍爐為主題，推出新北好年味系列活動，包含圍爐、市集、遊河、搖元宵等，讓民眾感受到濃厚的年味。

盛筱蓉表示，昨天活動開幕，圍爐宴有廚師現場下廚，還結合五家新北嚴選美食名店特色年菜，共六十桌，沒買到的民眾也可以透過網路訂購，或是到店家現場購買；商圈及公有零售市場也推出年貨市集，包含年節美食的年菜組合優惠、蘿蔔糕、伴手禮等，於每日上午十一時至晚間六時開賣。

走秀、二手市集、迎財神 同樂

民眾在年貨市集攤位或空軍三重一村店家任兩間消費，可參加抽獎；活動每日並準備限量一百份的超值福袋，只要五百元就能買到原價八百元的臘肉組；廿五日起至二月二日，還有熱鬧的新春走秀、二手市集、迎財神與百人搖元宵等活動，讓民眾感受眷村年味。今天、廿四日至廿六日有限定的夜間遊河航班，體驗水上購物的樂趣。

板橋花市 即日起延長營業時間

因應春節前民眾買花需求增加，板橋藝文休閒花市延長營業時間，即日起至廿四日，營業時間為上午九點至晚上八點（廿日公休），廿五至廿七日營業時間延長至晚上十點，廿八日除夕當天為上午九點至晚上六點，過年期間業者自由營業。

板橋花市自治會理事長黃賴美珠表示，花市內約有九十四攤，提供切花、盆花、永生花等商品，也有適合送禮的盆景及植栽材料。

全國漁會網路商城 推海鮮禮盒

此外，全國漁會也在網路商城推出頂級、豪華、嚴選、精緻、海陸雙拼五大海鮮禮盒預購限時優惠，即日起至一月廿二日止，預購金額滿二千元享免運費。

板橋藝文休閒花市即日起延長營業時間至27日。（新北市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法