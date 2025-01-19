玉里拔蘿蔔 推廣「米糠漬」手作

玉里鎮公所舉辦拔蘿蔔、採芥菜活動，社區阿嬤滿載而歸。（記者花孟璟攝）

2025/01/19 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里、富里鄉是花東縱谷米倉，收割的稻米經碾米加工後留下精白米，去除的米皮、胚芽就是米糠，營養價值高，玉里鎮公所昨在長良里舉辦拔蘿蔔、採芥菜農事體驗，民眾把新鮮蘿蔔拿來「養米糠床」，經過發酵就可以漬物，健康美味！

玉里鎮長龔文俊去年率團去日本參觀，學習日本「米糠漬」做法，將在玉里推廣成為特色DIY體驗。一期稻作將在農曆年後插秧，去年種植的蘿蔔、芥菜需要翻耕，鎮公所昨在長良田區舉辦「春天裡作」活動，吸引大批民眾下田拔蘿蔔、採芥菜，現採的蘿蔔還可以當場打造米糠床。

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參加米糠漬體驗的民眾，使用米糠及水各六百公克，先在水中加入三到五％的鹽巴，慢慢倒入米糠後搓揉均勻，就可放入根莖類的白蘿蔔、紅蘿蔔、小黃瓜等，開始「養米糠床」。

鎮公所民政課長賴秀琴說，養米糠床的蔬菜三天換一次，米糠要每天攪拌一次後重新壓勻，換兩次蔬菜也就是六天後，米糠床發酵開始產生風味，就可以拿來醃漬蔬菜。龔文俊說，米糠漬可以結合玉里的米食文化，非常值得發展，希望成為玉里的特色。

玉里鎮公所推廣米糠漬手作體驗。（記者花孟璟攝）

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