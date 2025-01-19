宜市「金蛇舞春」光雕 點亮街景迎客

宜蘭市公所以「金蛇舞春」為主題，於宜蘭橋與中山公園光雕妝點城市街景。（宜市公所提供）

2025/01/19 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市公所今年以「金蛇舞春」為主題，分別於宜蘭橋與中山公園光雕妝點城市街景，即日起為期五十二天光雕燈飾，要讓民眾及遊客感受濃厚年味，其中在橋上的「金蛇光廊」設計，融合蜿蜒宜蘭河流，光影變化流動如水，相當美麗。另外，宜蘭縣三星鄉舉辦青蔥銀柳節，今天活動還有一天，民眾可體驗銀柳花藝小品盆栽及蔥明魚丸手作。

宜蘭橋、中山公園 璀璨

宜蘭市公所指出，今年有二百三十公尺長的「金蛇光廊」外，中山公園也打造多處璀璨迎春燈飾，適合民眾夜間走春。

請繼續往下閱讀...

宜蘭市長陳美玲說，以宜蘭橋體為基礎建構的光廊，將宜蘭橋與宜蘭河的景觀巧妙結合，波浪燈條綴飾延伸出華麗的蛇形造景，順應蜿蜒的宜蘭河流，讓光影變化流動如水，「金蛇光廊」不僅是一處燈光景觀，更象徵新年的福氣與祥瑞。

「金蛇光廊」230米長 展至3/9

她說，中山公園也打造系列美麗燈飾，碩大春字造型燈飾，為新年增添無限美好祝福，有「金蛇舞春」的吉祥與福氣意涵，歡迎民眾在春節期間到宜蘭市賞燈、品美食、享旅遊，感受城市街景光影交融之美，光雕燈飾將展至三月九日。

三星青蔥銀柳節 玩手作

三星鄉盛產青蔥、銀柳，三星農會昨天起在青蔥文化館舉行「銀星體驗、蔥明玩」活動，邀請五十家攤商進駐市集，並結合體驗活動，吸引許多民眾參與。

三星農會總幹事李智遠說，今年現場推出食農教育手作體驗活動，包括銀柳花藝小品盆栽及蔥明魚丸手作課程，並安排「創意料理秀」提供民眾試吃品嘗，分享蔥料理製作方法，現場消費還有滿額抽獎；今天活動還有一天，春節期間場館也將開放免費參觀。

宜蘭市公所以「金蛇舞春」為主題，於宜蘭橋與中山公園光雕妝點城市街景，圖為中山公園大型春字造型燈飾。（宜市公所提供）

宜蘭市公所以「金蛇舞春」為主題，於宜蘭橋與中山公園光雕妝點城市街景。（宜市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法