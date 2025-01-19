竹市敬老愛心卡 合作藥局達30家

新竹市敬老卡、愛心卡可在藥局使用100點，合作藥局已增加到30家。（市府提供）

2025/01/19 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府敬老卡與愛心卡的使用範圍廿日起，可用在藥局的一百點，合作藥局從原本十四家增到卅家，並擴展到香山區藥局。讓長者與身障朋友每月六百點的敬老卡與愛心卡，一百點可用在農會、一百點可到藥局使用，提高敬老愛心卡使用效益。

市府表示，敬老卡及愛心卡每月有六百點，擴大服務及使用範圍可在台鐵、國道客運、國民運動中心及農會消費折抵點數，去年擴大推動可在藥局使用一百點，去年十月在四家藥局試辦後，從十四家再增加十六家藥局，共卅家藥局可使用。

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社會處表示，新增的十六家合作藥局包括香山區新祥發大藥局、東區728親子友善藥局、華安中西藥局、康博中西藥局、新康藥局、康妍藥局、光復藥局、長青藥師藥局、東海藥局、三立藥局和新芳鄰藥局，另外北區新增芳鄰藥局、好一生藥局、友一藥局、芳里藥局及盛安藥局等。

社會處說明，凡設籍竹市年滿六十五歲以上長者可到區公所申請敬老卡，設籍且居住竹市並領有市府核發的身心障礙證明者，可申請愛心卡，每張卡每月補助六百點（一點即一元），點數當月底若未使用完畢，不能累積到次月。可電洽：03-535-2386分機203、502。

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