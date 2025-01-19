春節計程車運價 竹苗加收3成

新竹縣18日及19日在縣府前廣場舉辦柑桔展售和特賣。（記者黃美珠攝）

2025/01/19 05:30

新竹從24日開始共10天 苗栗為25日起9天

〔記者洪美秀、張勳騰、黃美珠／綜合報導〕農曆年將屆，考量計程車運將載客辛勞，並避免衍生乘車爭議，竹市計程車今年的春節運價調整方案比照去年實施標準，加成計費期間從一月廿四日到二月二日（大年初五）共十天，苗栗縣則是延後一天從廿五日開始共九天，兩地運價均是按原規定收費方式加收三成，提醒搭乘民眾了解相關計費調整。

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費率調整方案 延續往年標準

新竹市府交通處表示，為避免業者在春節期間向乘客隨意加價喊價，造成乘客權益受損並產生糾紛，市府援例已在去年去年底邀集交通部公路局新竹區監理所新竹市監理站、新竹縣政府、汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛業職業工會代表及竹市警察局等單位研商今年春節計程車運價調整相關事宜，決議比照去年春節期間實施方案，從廿四日零時起到二月二日（大年初五）廿四時止，共十天，照原規定收費方式加收三成。

交通處表示，計程車駕駛放棄休假，犧牲陪伴家人的時間，為社會大眾提供疏運服務，因此調整運價以體恤其辛勞。春節費率調整方案延續往年標準，並於節前加強宣導，以避免產生收費爭議。市府已印製中、英、日、韓四國語言收費說明，供計程車駕駛張貼在車廂後座，協助乘客清楚了解加成內容與收費金額。

苗栗縣府與苗縣計程車客運商業同業公會協調，春節期間計程車運價調整方式比照去年收費標準，從廿五日（除夕前三天）零點至二月二日（大年初五）廿四點共九天，運價為按錶加收三成，二月三日零點起恢復原規定收費。

苗栗縣計程車原規定收費方式為，日間運價（六點至廿三點），計程起程一二五○公尺一百元、續程每二百公尺五元；時速低於五公里時，每八十秒五元。夜間運價（廿三點時至翌晨六點），計程起程一二五○公尺一二○元、續程每二百公尺五元；時速低於五公里時，每八十秒五元。

新竹縣府前廣場 週六、日辦柑桔特賣

另新竹縣府昨在府前廣場舉辦揮毫送春聯、柑桔特賣及一一九消防體驗；其中柑桔展售今天還有，喜歡把燦黃柑橘列年節伴手禮的人要買要快。縣府文化局也在新瓦屋客家文化保存區辦「二○二五福客慶豐年」裝置藝術展號召遊子歸鄉，昨起用百人辦桌活動開香見客，展到二月十六日。而「東興圳光藝節x年前派對」也邀請多個團體接力演出，讓大家白天到新瓦屋看藝術裝置，夜晚到東興圳欣賞表演。

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