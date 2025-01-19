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    首頁　>　生活

    打造長照園區 桃市鼓勵民間參與

    2025/01/19 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕截至去年底，桃園市六十五歲以上老年人口達卅七萬一四七五人，占全市總人口十五．九％，人口老化加上少子化衝擊，市府擬以BOO（興建、營運、擁有）方式，鼓勵民間參與長照園區設置，廿一日下午兩點於衛生局四樓會議室舉行「桃園市住宿式長照機構BOO案」說明會，詳情上網（https://forms.gle/JAwiHS2rcV3nW22q8）查詢。

    BOO案於21日下午開說明會

    衛生局表示，說明會上將就促進民間參與重大公共建設優惠，包含地價稅、房屋稅及契稅減免、股東投資抵減營利事業所得稅、營利事業所得稅免徵、供經營重大公共建設使用的營運機器、設備等關稅減免或分期等優惠進行說明，透過彼此交流，參酌民間投資者建議事項，訂定公告及招商文件內容，希望吸引更多民間參與。

    衛生局官員表示，為因應老年人口快速增長，提升高齡者長照福利與量能，市府採BOO模式，徵求民間自行規劃申請參與，結合長照、醫療、壽險、不動產等行業專業，打造住宿式長照園區，並提供失能失智照護服務，達到「完備長期照護服務，落實在地老化」政策。

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